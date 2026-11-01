Al Ahly menjalani laga menghadapi Al Mokawloon Al Arab dengan ambisi melanjutkan start kuat mereka di turnamen Piala Ibu Kota Mesir, setelah staf teknis yang dipimpin pelatih asal Maroko, Houssine Ammouta, menetapkan daftar skuad untuk pertandingan tersebut, yang menyaksikan sejumlah perubahan mencolok, terutama kembalinya tiga pemain dan berlanjutnya absennya sejumlah elemen inti, dengan Imam Ashour di barisan terdepan.

Ammouta mengumumkan daftar skuad Al Ahly sebagai persiapan menghadapi Al Mokawloon Al Arab, yang dijadwalkan berlangsung besok, Senin, di Stadion Internasional Kairo, dalam rangkaian pertandingan jornada kedua babak grup turnamen Piala Ibu Kota Mesir, untuk Grup Ketiga.

Daftar skuad menyaksikan kembalinya Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, dan Ahmed Reda, sementara absen Imam Ashour, Ahmed Mostafa Zizo, Mohamed El Shenawy, Hussein El Shahat, dan Marwan Attia, dalam salah satu ciri paling menonjol dari pilihan pelatih asal Maroko tersebut untuk laga yang dinantikan.

Berikut daftar skuad Al Ahly untuk laga menghadapi Al Mokawloon Al Arab:

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- Penjaga gawang: Mostafa Shoubir, Hamza Alaa.

- Lini pertahanan: Yassine Meraii, Ashraf Dari, Ahmed Eid, Hadi Riyad, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Karim Fouad.

- Lini tengah: Ahmed Reda, Akram Tawfik, Mohamed Magdy Afsha, Ali Mahmoud, Ahmed Nabil Kouka, Mohamed Abdallah, Taher Mohamed Taher, Omar Moawad.

- Lini serang: Sofiane Benjedida, Moncef Bakrar, Achraf Bencharki, Mahmoud Salah, Mohamed Raafat.

Al Ahly berupaya meraih kemenangan kedua mereka di turnamen dan melanjutkan posisi puncak Grup Ketiga, setelah mengawali perjalanan mereka dengan kemenangan besar atas Petrol Assiout, dengan empat gol tanpa balas, sehingga mengantongi tiga poin pertama dalam perjalanan mereka di ajang tersebut.

Tim berjuluk Al Ahmar itu berambisi memanfaatkan awal positif mereka dan terus meraih kemenangan, meski diterpa sejumlah absennya pemain di barisan mereka, di saat laga ini menjadi kesempatan bagi staf teknis untuk mencoba beberapa elemen dan memberi kesempatan kepada sejumlah pemain.