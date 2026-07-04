Daftar Pemain Senior: Mesir Mendekati Rekor Nigeria... dan Maroko Sedang Dalam Perjalanan untuk Melampaui Tunisia

Tim nasional Mesir semakin memperkuat posisinya di kancah kontinental dan dunia, setelah menghadapi Australia pada Jumat kemarin, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026, di Stadion Dallas, Amerika Serikat.

Timnas Mesir berhasil memastikan tiket lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti (4-2), menyusul hasil imbang 1-1 pada akhir waktu reguler dan perpanjangan waktu, sehingga mencatatkan kemenangan pertama di babak gugur sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

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Dengan pertandingan ini, tim Mesir memperkuat posisinya di peringkat kedua dalam daftar tim Afrika dengan jumlah pertandingan terbanyak di turnamen besar (Piala Dunia dan Piala Afrika) dengan 129 pertandingan, menurut situs "stats foot" Prancis.

Nigeria memimpin daftar tersebut, sementara Kamerun berada di peringkat ketiga, dan Tunisia berbagi peringkat kelima dengan Maroko. Namun, "Singa Atlas" berpotensi menambah jumlah pertandingan mereka, karena mereka akan menghadapi Kanada pada Sabtu malam ini, dalam babak 16 besar Piala Dunia.

Hal ini juga berlaku bagi "Faraon", yang akan menghadapi Argentina di babak perempat final, Selasa mendatang.

Peringkat dalam daftar ini adalah sebagai berikut:

Nigeria: 132 pertandingan

Mesir: 129 pertandingan

Kamerun: 126 pertandingan

Pantai Gading: 124 pertandingan

Ghana: 124 pertandingan

Maroko: 108 pertandingan

Tunisia: 108 pertandingan



