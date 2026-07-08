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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Daftar negatif yang hanya mencantumkan namanya... 500 menit di Piala Dunia yang mengungkap kelemahan Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Bintang asal Portugal itu gagal mewujudkan mimpinya untuk menjuarai Piala Dunia

Data terbaru mengungkap kondisi cedera yang dialami Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, selama dua edisi terakhir Piala Dunia; 2022 di Qatar, dan 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Ronaldo gagal mewujudkan mimpinya untuk menjuarai Piala Dunia, setelah timnas Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2022 di babak perempat final oleh Maroko, dan pada 2026 di babak 16 besar oleh timnas Spanyol.

Namun, penderitaan Ronaldo tidak hanya terletak pada kekalahan tersebut, tetapi juga pada performa individunya selama dua edisi tersebut, yang membuatnya masuk dalam daftar negatif yang tidak ada pemain lain selain dirinya.

Menurut jaringan "DAZN", Ronaldo adalah satu-satunya pemain yang bermain lebih dari 500 menit dalam dua edisi terakhir Piala Dunia, tanpa berhasil melakukan satu dribel pun.

Laporan media sebelumnya juga mengungkap statistik lain, yang menunjukkan bahwa bintang Portugal itu bahkan memiliki jumlah dribel yang lebih sedikit daripada Vizinha, kiper Cape Verde, yang berhasil melakukan satu dribel saat menghadapi Argentina di babak 32 besar.

Perlu dicatat bahwa Ronaldo hingga kini belum mengumumkan keputusannya mengenai pensiun dari sepak bola tingkat internasional setelah Piala Dunia 2026, meskipun saudara perempuannya mengakui bahwa turnamen ini mungkin menjadi yang terakhir dalam kariernya bersama “Brasil Eropa”.

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