Real Madrid mengirimkan daftar pemain yang didaftarkan untuk berlaga di Liga Champions Eropa kepada Federasi Sepakbola Eropa, dan nama Ferland Mendy tidak tercantum di dalamnya.

Surat kabar Marca menyebutkan bahwa bek kiri asal Prancis tersebut absen dari daftar Los Blancos demi memberi ruang bagi rekrutan baru, Sergio Martinez.

Penyertaan pemain yang baru bergabung dari Racing itu bisa menjadi solusi bagi Real Madrid sebelum penampilan perdananya di kompetisi antarklub terkuat Eropa, yang dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang menjamu Inter Milan.

Dalam laga tersebut, Jose Mourinho tidak dapat mengandalkan trio Arda Guler, Camavinga, dan Bernardo Silva karena skorsing. Kondisi darurat semakin meningkat akibat keraguan seputar kondisi fisik Tchouameni, yang belum masuk daftar sama sekali sepanjang musim, dan juga tidak bermain dalam laga-laga persiapan karena cedera otot yang misterius. Selain itu, keraguan juga menyelimuti kesiapan Thiago Pitarch.

Dengan demikian, Sergio Martinez mungkin akan menjalani laga pertamanya di Liga Champions hanya 5 hari setelah dimasukkannya ia ke dalam daftar pertamanya sebagai pemain Real Madrid. Meskipun Real Madrid awalnya merekrut Sergio Martinez dari Racing untuk memperkuat barisan Castilla, ia berlatih pekan ini di bawah arahan Jose Mourinho dan meninggalkan kesan baik bagi pelatih asal Madrid itu serta para pemain tim utama.

Adapun mengenai Mendy, ia telah tampil di lapangan Stadion Valdebebas sekitar dua pekan lalu. Namun di internal Real Madrid, dan mengingat riwayat panjangnya dengan cedera, klub bersikap hati-hati ketika membicarakan waktu kembalinya ke aktivitas. Prediksi menunjukkan kemungkinan kembalinya pada September atau Oktober, menurut perkiraan paling optimistis, setelah ia menjalani operasi akibat robeknya tendon otot rektus femoris pada kaki kanannya.

Kedatangan Marc Cucurella, bersamaan dengan kepergian Fran Garcia, memungkinkan Real Madrid memiliki dua pelapis di posisi bek kiri di samping Carreras, terlebih karena keraguan mengenai kemampuan fisik Mendy untuk kembali setelah operasi masih tetap ada.

Dalam daftar yang dikirim Real Madrid kepada Federasi Eropa, selain absennya Mendy, muncul hingga 8 pemain dari daftar B, yaitu Fortea, Juan Martinez, dan Mario Rivas di lini pertahanan, Thiago, Sistero, Lacoste, dan Valero di lini tengah, serta Yanez di lini serang.

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