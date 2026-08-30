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Barletta vs Bari

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Da Silva, dari favela ke lapangan Barletta: "Gol salto akrobatik dan gol, derby itu malam terindah saya"

Barletta
Crotone vs Barletta
Serie C

Mateus Da Silva, penyerang Barletta, mengomentari brace yang membuatnya menentukan derby Jumat malam melawan Bari seperti ini: “Mungkin ini adalah pertandingan terpenting dalam karier saya, karena kemenangannya, karena sejarahnya, dan karena brace ini. Saya sangat senang bisa membawa pulang tiga poin dan juga karena brace pribadi saya.


Lebih lanjut lagi, masih terkait kemenangan atas Bari: “Itu adalah malam yang sempurna, ini adalah derby, semuanya berjalan sempurna. Saya mendedikasikan brace ini untuk anak saya. Barletta? Masih terlalu dini untuk mengatakan sampai di mana kami bisa melangkah, saya tidak suka berbicara soal masa depan, tetapi kami bisa menikmatinya"


Tendangan salto? Saya membelakangi gawang dan saya pikir itu adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan dalam situasi itu, dan itu berhasil. Sekarang saya ada di sini dan saya bahagia, di Barletta saya benar-benar menemukan sebuah keluarga besar".



CERITA MENARIK - "Da Silva alè, dan kami berharap pada hari Minggu kamu ingin mencetak gol, mungkin, mungkin…". Sementara itudi stadion Puttilli, soundtrack derby Serie C asal Puglia antara Barletta dan Bari memiliki nuansa yang sangat sinematik dan ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi. Nyanyian yang didedikasikan para tifosi untuk Mateus Da Silva itu tak terelakkan mengingatkan pada film ‘L’allenatore nel pallone' dan sosok legendaris Aristoteles, pemain Brasil yang mampu mengangkat Longobarda asuhan Oronzo Canà. Berasal dari favela, sama seperti Da Silva, yang menjelaskan bagaimana ia tidak mampu membeli sepasang sepatu pertamanya untuk bermain sepak bola dan bagaimana ia membalas pengorbanan ayahnya dengan gol-gol.



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