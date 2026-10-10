Atlético Madrid pada Sabtu meraih kemenangan kelima mereka di LaLiga musim ini. Los Colchoneros menang 1-2 saat bertandang ke markas Deportivo Alavés yang bermain dengan sepuluh orang berkat sundulan akurat Cristian Romero di penghujung laga. Atlético untuk sementara berada di posisi kedua dengan selisih dua poin dari pemuncak klasemen FC Barcelona, yang pada Sabtu malam ini masih akan bertanding melawan Getafe di Camp Nou.

Di kubu Atleti, Julián Álvarez memulai laga dari bangku cadangan. Penyerang bintang itu masih memiliki hubungan yang sulit dengan klub setelah secara terbuka mengutarakan keinginannya untuk hengkang pada musim panas lalu. Jonathan David diberi kesempatan tampil sejak awal, dengan Pablo Barrios di belakangnya serta Giuliano Simeone dan Ademola Lookman di sisi sayap.

Atlético menjadi tim yang lebih dominan di markas Alavés, tempat kiper Antonio Sivera mencegah peluang besar pertama, milik David, berbuah gol lewat penyelamatan gemilang. Setelah lebih dari setengah jam, skor akhirnya menjadi 0-1 lewat Alejandro Grimaldo, yang menerima bola dalam pergerakan dari David dan melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri yang bersarang ke gawang.

Pada masa injury time babak pertama, Alavés mampu menyamakan kedudukan. Robin Le Normand melakukan pelanggaran di kotak penaltinya dan harus membayarnya dengan penalti, yang dikonversi Lucas Boyé menjadi gol: 1-1.

Meski mendapat pukulan itu, tidak banyak yang berubah setelah jeda dalam jalannya laga, yang sepenuhnya didominasi Atlético. Tugas tim tamu juga menjadi lebih mudah ketika Alavés harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh orang setelah kartu merah untuk Ángel Pérez. Ia mengenai pergelangan kaki pemain pengganti Álvarez.

Atleti menjadi semakin dominan, meski itu tidak langsung menghasilkan peluang-peluang terbesar. Kehilangan poin akhirnya bisa dicegah pada menit ke-87 oleh Romero. Bek asal Argentina itu menanduk masuk umpan silang matang dari Álex Baena di tiang jauh: 1-2.



