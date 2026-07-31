Curtis Jones murka setelah aksi Dominik Szoboszlai: rekan-rekan setim harus turun tangan

Setelah menang dalam laga uji coba melawan Wrexham AFC (1-0), suasana di kubu Liverpool memanas. Dominik Szoboszlai dan Curtis Jones tampak terlibat dalam adu argumen sengit di lapangan. Perselisihan itu disebut-sebut berkaitan dengan siapa yang berhak mengambil alih ban kapten saat Virgil van Dijk tidak berada di lapangan.

Andoni Iraola pada Minggu sudah meraih kemenangan bersama tim barunya atas Sunderland AFC (4-2). Laga uji coba keduanya, melawan tim promosi Championship Wrexham, juga dimenangi. Rio Ngumoha mencetak gol pembuka pada fase akhir pertandingan, yang sekaligus menjadi gol kemenangan. Meski begitu, situasi di kubu Liverpool tidak sepenuhnya tenang.

Media Inggris menyebut perdebatan itu muncul soal siapa yang mendapat ban kapten setelah Szoboszlai ditarik keluar. Jones kabarnya mengira dirinya akan mengambil alih ban tersebut dari gelandang berusia 25 tahun itu, tetapi Szoboszlai justru memberikannya kepada Tsimikas.

Jones yang murka meluapkan emosinya kepada Szoboszlai, yang pada gilirannya juga tidak menghindari perdebatan itu. Dalam rekaman terlihat gelandang Inggris tersebut berjalan melewati manajer asal Spanyol itu dan melayangkan keluhannya kepada pemain Hungaria tersebut.

Keduanya saling menatap penuh tudingan dan beradu argumen dengan gestur serta bahasa tubuh yang keras, dengan Jones tampak sangat marah. Jeremie Frimpong dan Kostas Tsimikas pada akhirnya harus melerai dua gelandang itu.

Dalam video lain terlihat Jones masih terus menggerutu beberapa saat kemudian. Bek sayap asal Yunani itu tampak sudah muak dengan perdebatan tersebut dan melempar ban kapten Liverpool ke tanah. Ketiganya terus berdiskusi, sebelum Jones memungut ban itu dan mencoba berdamai dengan memeluk Szoboszlai.

Dalam konferensi pers menjelang laga uji coba melawan Leeds United, gelandang Hungaria itu menghindari pertanyaan soal adu argumen sengit tersebut. Ia lebih banyak berbicara mengenai perubahan di dalam tim. "Namun Virgil adalah kapten kami. Itu berarti kami melakukan apa yang dia dan pelatih katakan. Kami ingin sukses musim ini."







