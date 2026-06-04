Curaçao, negara terkecil yang berpartisipasi di Piala Dunia, mengabadikan 'The Blue Wave' di sebuah dinding di Willemstad

Menjelang debut bersejarah di Piala Dunia melawan Jerman, sebuah mural berskala besar sedang dibangun di jantung kota Willemstad sebagai bentuk penghormatan abadi bagi tim nasional. Pada Sabtu, 14 Juni, Curaçao akan bertanding melawan Jerman dalam pertandingan pertamanya di Piala Dunia. Dengan sekitar 156.000 penduduk, pulau ini merupakan negara terkecil yang pernah lolos ke kejuaraan sepak bola dunia. Sebuah prestasi yang membuat penduduk pulau dan komunitas Curaçao di Belanda merasa sangat bangga. Untuk mengabadikan momen tersebut selamanya, julukan tim nasional kini secara harfiah memiliki wajah: di Pietermaai, Willemstad, 'Curaçao Blue Wave Mural' sedang dibangun.

Mural ini merupakan penghormatan kepada The Blue Wave, sebutan untuk tim nasional, dan kepada generasi yang membawa pulau ini ke panggung dunia. Karya seni ini akan berada di lokasi yang menonjol di Pietermaai 1-7, tempat diperkirakan lebih dari 10.000 orang melintas setiap hari: baik penduduk maupun pengunjung. Dengan demikian, mural ini diharapkan menjadi simbol kebanggaan, budaya, dan identitas yang abadi di jantung kota.

Karya ini dibuat oleh seniman Curaçao, Garrick Marchena, yang dikenal karena mural berskala besar dan proyek seni visualnya di pulau ini. Mural ini menggambarkan bagaimana olahraga, budaya, dan identitas di Curaçao bersatu, dan tidak hanya berfokus pada sepak bola. Ide utamanya adalah bahwa pulau kecil pun bisa bermimpi besar dan menunjukkan hal itu kepada dunia.

Garrick Marchena mengatakan mengenai hal ini: "Bagi saya, mural ini bukan hanya tentang partisipasi kami di Piala Dunia, tetapi tentang apa yang dapat dicapai pulau ini jika bersatu untuk suatu tujuan. Setiap orang yang melintas di sini harus merasakan: ini adalah pencapaian kita bersama."

Waktunya dipilih dengan sengaja. Piala Dunia berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli, dan Curaçao akan bertanding melawan Ekuador (21 Juni) dan Pantai Gading (25 Juni) setelah melawan Jerman. Sementara dunia menonton 'The Blue Wave' dalam beberapa minggu ke depan, pulau ini mendapatkan tempat abadi sendiri di mana bab ini diceritakan. Tidak hanya untuk generasi pendukung saat ini, tetapi juga untuk generasi-generasi berikutnya.

Selain realisasi artistik, proyek ini berfokus pada visibilitas internasional bagi Curaçao, mendorong kreativitas lokal, dan memperkuat ikatan dalam komunitas Curaçao di seluruh dunia: dari pulau hingga diaspora besar di Belanda. Para inisiator mengundang duta besar, pendukung, dan perusahaan untuk bergabung dalam proyek ini.

Mural Curaçao Blue Wave akan direalisasikan secara bertahap di Pietermaai 1-7 di Willemstad. Desain dan visualisasi awal akan dibagikan menjelang Piala Dunia. Dengan dukungan yang terus bertambah, proyek ini berpotensi berkembang menjadi mural Piala Dunia yang mencakup seluruh dinding. Karya seni ini dimungkinkan melalui crowdfunding di platform Club-meister, di mana informasi lebih lanjut dapat ditemukan.