Curaçao meraih satu poin bersejarah di Piala Dunia berkat penampilan heroik Eloy Room

Pada malam dari Sabtu ke Minggu, Curaçao mencetak hasil sensasional di Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih kepala Dick Advocaat berhasil menahan favorit, Ekuador, dengan skor imbang tanpa gol: 0-0 di Kansas City. Kiper Eloy Room menjadi pahlawan mutlak Curaçao berkat serangkaian penyelamatan fenomenal, yang membawa tim ini meraih satu poin pertamanya sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia.

Setelah kekalahan telak 7-1 dari Jerman, Curaçao tampaknya memiliki peluang yang sangat kecil untuk mengalahkan Ekuador, yang juga sedang memburu poin pertamanya di turnamen ini. Pelatih kepala Dick Advocaat memperkuat pertahanan dengan memasukkan pemain bertahan kelima dan menarik Riechedly Bazoer dari susunan pemain.

Di Arrowhead Stadium, tim Amerika Selatan itu langsung mendapat peluang emas lewat kapten Enner Valencia, namun Room sudah tampil tajam sejak menit pertama. Ekuador mendominasi penguasaan bola dan sering memaksa Curaçao mundur ke wilayah pertahanannya sendiri. Tendangan Pedro Vite melebar, Gonzalo Plata tak mampu menaklukkan Room, dan Valencia pun gagal melewati kiper berpengalaman tersebut. Setelah lebih dari dua puluh menit, Ekuador sudah melepaskan beberapa upaya mencetak gol, sementara Curaçao lebih banyak bertahan.

Namun, tim asuhan Advocaat berhasil bertahan dengan baik. Jika seminggu sebelumnya Jerman menyerang tanpa ampun setelah fase awal yang kuat dari Curaçao, kali ini kerugiannya tetap terbatas. Saat jeda, skor secara mengejutkan masih 0-0, meskipun Ekuador menguasai bola hingga 74 persen dan jelas lebih unggul dalam menciptakan peluang.

Setelah jeda, Ekuador terus menekan. Gelandang Chelsea, Moisés Caicedo, mencoba menembak dari jarak jauh, sementara Valencia dan beberapa rekan setimnya menciptakan ancaman dari jarak dekat. Berkali-kali, Room berada di posisi yang tepat.

Namun, Curaçao tidak hanya sibuk bertahan. Sekitar menit ke-60, tim debutan Piala Dunia ini bahkan mendapatkan peluang-peluang terbaik dalam pertandingan. Leandro Bacuna nyaris mencetak gol, dan upaya Livano Comenencia juga nyaris saja berhasil, namun berhasil dihalau. Tak lama kemudian, kiper Ekuador kembali harus bertindak cepat menangkis tendangan keras dari Juninho Bacuna.

Pada seperempat jam terakhir, Ekuador semakin meningkatkan tekanan. Valencia kembali mendapat peluang sundulan yang bagus dan pemain pengganti Nilson Angulo juga nyaris mencetak gol. Namun, Room tetap tenang dan melakukan penyelamatan demi penyelamatan, hingga membuat para pemain Ekuador frustrasi. Pada akhirnya, Ekuador mencatatkan sebanyak 27 tembakan, 15 di antaranya mengarah ke gawang. Room berhasil melakukan tidak kurang dari lima belas penyelamatan.

Dengan hasil imbang ini, baik Curaçao maupun Ekuador kini mengoleksi satu poin di Grup E, sehingga kedua negara masih memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya jika berhasil menang pada pertandingan ketiga.