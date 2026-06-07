Curaçao menghancurkan Aruba setelah jeda babak pertama dan tampaknya siap menghadapi laga krusial Piala Dunia melawan Jerman

Curaçao semakin percaya diri menjelang Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tim asuhan pelatih kepala Dick Advocaat tidak memberi ampun kepada negara tetangganya, Aruba, pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan menang telak 4-0.

Advocaat pada babak pertama lebih banyak menurunkan pemain cadangan Curaçao. Aruba, yang sebagian besar pemainnya berasal dari Divisi Kedua dan Ketiga Belanda, bertahan dengan cukup mudah dan mencapai babak istirahat dengan skor 0-0.

Di pihak Curaçao, para pemain bintang masuk ke lapangan setelah babak kedua dimulai, yang menghasilkan permainan yang lebih baik dan tak kurang dari empat gol. Joshua Brenet, yang pernah bermain untuk PSV, Vitesse, dan FC Twente, membuka skor pada menit ke-53. Jeremy Antonisse menggandakan keunggulan 15 menit kemudian. Leandro Bacuna kurang beruntung karena tendangannya membentur tiang gawang.

Tim tuan rumah terus mencari peluang serangan dan memperlebar keunggulan menjadi 3-0 melalui bek kanan Livano Comenencia. Juninho Bacuna menutup laga dengan indah dengan mencetak gol ke sudut atas gawang pada masa injury time.

Bagi Curaçao, kampanye persahabatan menuju Piala Dunia telah berakhir. Advocaat dan rekan-rekannya akan membuka fase grup pada Minggu, 14 Juni melawan favorit juara Jerman, yang dalam laga persahabatan mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 1-2.

Setelah pertandingan melawan Jerman, pertandingan grup melawan Ekuador dijadwalkan pada 21 Juni. Fase grup Piala Dunia akan ditutup pada 25 Juni, dengan Pantai Gading sebagai lawan pada hari itu.