Cuplikan: Mika Godts mencetak gol pertamanya untuk Belgia dengan cara yang luar biasa dan Van Bommel

Mika Godts mencetak gol pertamanya untuk Belgia. Penyerang Paris Saint-Germain itu membuka skor dalam duel Nations League melawan Italia.

Godts pada musim panas ini menyelesaikan kepindahan senilai 45 juta euro dari Ajax ke PSG. Penyerang berusia 21 tahun itu di ibu kota Prancis sejauh ini lebih banyak mendapat kesempatan sebagai pemain pengganti.

Itu bukan alasan bagi pelatih baru tim nasional, Mark van Bommel, untuk tidak memainkannya sebagai starter melawan Italia. Kontras besar dengan pendahulu Van Bommel, Rudi García, yang bahkan tidak memasukkan Godts ke dalam skuad Piala Dunia.

Kepercayaan Van Bommel langsung dibayar Godts. Setelah belum genap setengah jam pertandingan berjalan, ia menerima bola di sisi kiri lapangan, menggiringnya ke dalam dan mengecoh dua pemain Italia, sebelum dengan mudah menceploskan bola ke gawang: 0-1.

Pertandingan melawan Italia baru menjadi laga internasional ketiga bagi Godts. Sebelumnya ia bermain dalam dua laga uji coba untuk Belgia.







