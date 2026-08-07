Pekan pertama Divisi Dua Belanda musim 2026/27 langsung menghadirkan tontonan spektakuler. Pendatang baru Heracles Almelo nyaris membuang keunggulan 0-3 saat menghadapi VVV-Venlo, tetapi tetap memenangkan laga gila itu dengan skor 3-4 berkat gol spektakuler pada fase akhir pertandingan. NAC Breda juga menjalani malam yang penuh drama sebagai tim promosi dan menang dramatis 1-2 saat bertandang ke markas TOP Oss. Sementara itu, Vitesse justru gagal mengamankan kemenangan melawan RKC Waalwijk akibat kartu merah yang tidak perlu untuk kiper Connor van den Berg.

VVV-Venlo - Heracles Almelo 3-4

Tristan van Gilst membuka skor pada menit ke-38 dari titik penalti, setelah Chafik Abbas dijatuhkan di dalam kotak penalti. Tepat menjelang turun minum, David Vicente Robles menggandakan keunggulan, lalu Jean-Paul N'Djoli mencetak gol 0-3 pada menit ke-71.

VVV tampak sudah kalah, tetapi Dean Zandbergen menghidupkan kembali tensi pertandingan sepenuhnya dengan dua gol dalam kurun lima menit. Pemain pengganti Devy Hendrikx bahkan menyamakan kedudukan pada menit ke-86 lewat lob indah: 3-3. Heracles kembali memukul dua menit kemudian, ketika N'Djoli mencetak gol keduanya pada malam itu dengan cara luar biasa untuk membawa timnya unggul 3-4.

VVV sempat mengira bisa membuat skor menjadi 4-4 pada masa injury time, tetapi gol itu dianulir karena offside. Karena itu, Heracles tetap mengamankan kemenangan setelah fase akhir laga yang benar-benar gila.

TOP Oss - NAC Breda 1-2

Tuan rumah unggul pada menit ke-18 lewat Franslyn Nsingi, yang memanfaatkan pertahanan ceroboh dari NAC dan mencetak gol untuk membuat skor menjadi 1-0. Setelah itu, NAC mendapatkan sejumlah peluang melalui, antara lain, Paul Gladon dan Rio Hillen, tetapi kiper Mike Havekotte beberapa kali menjaga timnya tetap bertahan. Selepas jeda, Gladon membentur mistar, sementara di sisi lain Mauresmo Hinoke juga mengenai tiang gawang. Pemain pengganti Moussa Soumano menyamakan kedudukan pada menit ke-69 dengan menceploskan bola rebound di tiang jauh: 1-1.

Serangan habis-habisan NAC setelah itu tampak tidak akan membuahkan hasil, tetapi pelatih Carl Hoefkens baru memasukkan Reulen yang berusia 18 tahun pada menit ke-90. Pergantian itu terbukti menjadi langkah emas, karena dua menit kemudian Reulen berada di posisi yang tepat dan menembak NAC menuju kemenangan 1-2.

Vitesse - RKC Waalwijk 1-1

Naoufal Bannis membawa tim Arnhem unggul pada menit ke-38 setelah RKC gagal melakukan intervensi dengan baik di lini belakang. Tim asal Waalwijk sempat membentur mistar dan tiang lewat Jesse van de Haar dan Azzedine Dkidak sebelum jeda, tetapi tetap masuk ruang ganti dalam keadaan tertinggal. Pada fase akhir pertandingan, kiper Vitesse Connor van den Berg mendapat kartu merah setelah melakukan sikutan, lalu Finn Stokkers menuntaskan penalti yang diberikan: 1-1. RKC masih mendapatkan beberapa menit untuk mengejar kemenangan saat menghadapi sepuluh pemain, tetapi skor tidak berubah lagi.

FC Dordrecht - Jong Ajax 2-1

Tim Amsterdam sempat unggul setelah empat menit lewat Pharell Nash, yang mengecoh kiper Calvin Raatsie usai menerima umpan dari Mohamed Abdalla dan menuntaskannya ke gawang kosong. Dua menit kemudian, Daniël Vetkal langsung menyamakan kedudukan lewat tembakan yang masuk ke sudut dekat melalui tangan kiper Joeri Heerkens yang melakukan blunder.

Pada menit ke-14, Dordrecht sepenuhnya membalikkan keadaan ketika Jari Venema mengirim bola ke tiang jauh dan Ayoub Ouarghi menyambar dari jarak dekat untuk mencetak gol 2-1. Jong Ajax kemudian mendapatkan peluang untuk menyamakan skor melalui, antara lain, Emre Ünüvar, Nash, dan Gabriël Monserrate, tetapi semuanya terbuang percuma.

FC Emmen - Roda JC 1-0

Setelah babak pertama tanpa gol, di mana kedua tim sama-sama mendapatkan peluang, Freddy Quispel memecah kebuntuan pada menit ke-69 dengan sepakan apik ke sudut jauh. Setelah itu, Roda JC berusaha mencari gol penyeimbang dan pada fase akhir laga sempat mendekati skor 1-1, tetapi kiper Luca Karssies menjaga timnya tetap bertahan lewat sebuah penyelamatan penting.







