Cuplikan pertandingan Eredivisie juga akan tetap ditayangkan di NOS dalam beberapa tahun mendatang. Lembaga penyiaran publik itu mengumumkan bahwa kontraknya telah diperpanjang hingga akhir musim 2031/32. Cuplikan pertandingan Vrouwen Eredivisie juga tetap ditayangkan di NOS. Selain itu, NOS akan mendapat akses ke rekaman pertandingan Keuken Kampioen Divisie dan menjalin kerja sama dengan ESPN.

Selain menayangkan cuplikan pertandingan, NOS juga akan tetap menyiarkan pertandingan secara langsung melalui radio dalam program NOS Langs de Lijn. "Melalui kesepakatan baru ini, NOS memiliki kesempatan lebih luas untuk membagikan momen-momen penting dan cuplikan pertandingan dengan cepat dan lengkap secara daring serta melalui media sosial," kata lembaga penyiaran publik itu.

"Ada pula peluang untuk menayangkan cuplikan pertandingan Keuken Kampioen Divisie dan EuroJackpot Vrouwen Eredivisie. Selain itu, NOS dan ESPN telah menyatakan keinginan untuk bekerja sama membuat program bagi anak muda tentang VriendenLoterij Eredivisie."

"Kami sangat senang dengan perpanjangan ini," ujar pemimpin redaksi NOS Sport, Xander van der Wulp. "Cuplikan pertandingan Eredivisie merupakan bagian dari NOS. Bahkan ketika kami harus mencermati pengeluaran, penting agar sepak bola Belanda tetap dapat diakses semua orang melalui lembaga penyiaran publik."

"Kebiasaan menonton sambil makan di depan televisi melalui NPO 1 akan tetap ada. Namun, kesepakatan ini juga memberi kami lebih banyak cara untuk menjangkau penggemar sepak bola yang mengikuti Eredivisie dengan cara lain, misalnya melalui NPO Start, aplikasi kami, dan media sosial."

"Dengan begitu, kami dapat membangkitkan antusiasme berbagai generasi penggemar sepak bola terhadap Eredivisie," pungkas Van der Wulp. Siaran langsung pertandingan Eredivisie berada di tangan ESPN. Saluran olahraga itu memegang hak siarnya hingga pertengahan 2030.

Dalam tayangan cuplikan pertandingan pukul 19.00, sejumlah analis juga telah hadir selama beberapa waktu terakhir untuk menyampaikan pandangan mereka di sela-sela pertandingan. Rafael van der Vaart, Theo Janssen, Leonne Stentler, Merel van Dongen, dan Imke Courtois termasuk di antara mereka yang rutin hadir di Media Park, Hilversum.