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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Cuma satu pesepak bola: Mbappe pilih 4 tamu untuk santap malam impiannya dan memperingatkan mereka!

K. Mbappe
C. Ronaldo
Real Madrid
Prancis
Portugal
Spanyol

Sang bintang Prancis berbicara di luar sepak bola

Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, memilih 4 bintang yang ingin ia ajak makan malam bersama, dan di puncak daftar itu ada idolanya, sang legenda Portugal, Cristiano Ronaldo, legenda Los Blancos dan kapten Al-Nassr Saudi saat ini.

Mbappe saat ini bersama timnas Prancis, di bawah kepemimpinan teknis baru Zinedine Zidane, setelah meraih peringkat keempat bersama Les Bleus di Piala Dunia 2026.

Kylian Mbappe berbicara kepada surat kabar "The Athletic" pada hari Selasa ini, dan setelah berbagai pertanyaan seputar pencapaian olahraganya, ia ditanya tentang makan malam impiannya.

Ketika diminta menyebutkan bintang-bintang yang ingin ia ajak makan malam bersama, penyerang Real Madrid itu menyebutkan, sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato" Prancis: Michael Jordan (legenda basket), Serena Williams (legenda tenis), Rihanna (penyanyi), dan idolanya, Cristiano Ronaldo.

Menyadari keterampilan memasaknya, kapten timnas Prancis itu lebih memilih untuk memperingatkan para tamunya dengan berkata: "Saya tidak memasak. Kalau saya mulai, semua orang akan bergegas pulang ke rumah masing-masing. Mungkin kita pesan sesuatu saja?".

Ia menambahkan: "Michael Jordan adalah sumber inspirasi bagi saya. Saya pernah bertemu dengannya sekali dan saya ingin lebih sering melihatnya untuk membahas perjalanan kariernya. Cristiano Ronaldo dulu adalah idola saya, dan sekarang ia adalah teman saya, saya senang menghabiskan waktu bersamanya agar ia memberi saya nasihat, mendukung saya, dan ia tahu bahwa saya akan selalu mendukungnya. Serena Williams, karena saya ingin banyak mendapatkan inspirasi darinya dalam olahraga yang saya kagumi. Dan mungkin Rihanna nanti. Saya suka Rihanna".

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