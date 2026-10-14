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Bintang Barcelona, Rodri, dengan nada bercanda mengecilkan aksi magis terbaru Lamine Yamal di Liga Champions. Ia menyebut aksi olah bola memukau pemain remaja itu lebih karena keberuntungan ketimbang kesengajaan. Gelandang asal Spanyol tersebut berbicara setelah Barcelona meraih kemenangan telak 4-1 di kandang Galatasaray dan melanjutkan awal sempurna mereka musim ini.

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Para bintang Barcelona tetap membumi

Tim asuhan Hansi Flick melanjutkan laju tanpa henti mereka pada awal musim dengan penampilan dominan di Istanbul. Namun, perbincangan seusai pertandingan terpusat pada satu momen kecemerlangan individu. Lamine Yamal, permata La Masia, menunjukkan keterampilan memukau lewat sentuhan tipuan bergaya rabona yang memberi Anthony Gordon peluang mencetak gol kedua Barcelona. Ketika dunia sepakbola dibuat terpukau, Rodri segera memastikan rekan mudanya itu tidak terlalu besar kepala dengan mengungkap reaksi penuh canda di ruang ganti terhadap umpan tersebut.

“Kami bilang kepadanya bahwa bola itu sedikit memantul di situ. Kami tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, agak beruntung,” kata Rodri kepada Marca sambil tertawa dalam wawancaranya. Di balik candaan itu, gelandang veteran tersebut mengakui pengaruh luar biasa yang terus diberikan pemain berusia 19 tahun itu di panggung terbesar. “Namun, pada akhirnya saya selalu mengatakan ini: Anda harus mengupayakannya. Dia selalu punya keinginan untuk maju dan dia menciptakan gol kedua.” Perpaduan semangat muda dan kepemimpinan berpengalaman inilah yang membantu Barcelona mempertahankan rentetan kemenangan di bawah Flick.

Kemenangan atas Galatasaray menjaga momentum Blaugrana, tetapi Rodri ingin mengimbangi perayaan itu dengan pandangan realistis. Sang gelandang menekankan bahwa meski skor akhir tampak meyakinkan, ada saat-saat ketika mereka rentan dan bisa saja dihukum oleh lawan yang lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Atmosfer pertandingan di Turki dikenal sulit dihadapi, dan pemain timnas Spanyol itu merasa timnya kurang mengendalikan permainan pada beberapa fase babak pertama, meski akhirnya mengalahkan lawan dengan telak setelah jeda.

Rodri menjelaskan bahwa tim harus tetap berfokus pada tujuan jangka panjang, bukan hanya momen-momen kecemerlangan individu. “Kami sedang dalam kondisi bagus, nilai kami sepuluh dari sepuluh, bukan? Namun, kami selalu berusaha mencari cara untuk berkembang. Menurut saya, ada banyak hal yang sangat positif, tetapi ada juga hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami tahu bahwa saat bermain di Eropa, ada beberapa hal yang harus kami waspadai,” ujarnya. Pendekatan analitis ini menunjukkan bahwa para pemain sepenuhnya menyadari meningkatnya ekspektasi terhadap upaya mereka meraih kejayaan di Eropa musim ini.

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Pelajaran taktis dari atmosfer panas Istanbul

Gelandang bertahan itu terutama mencemaskan cara tim menghadapi transisi bertahan sepanjang pertandingan. Kemampuan Galatasaray memanfaatkan garis pertahanan tinggi Barcelona dan kelengahan mereka sesekali saat menguasai bola menjadi peringatan menjelang ujian lebih berat yang hampir pasti menanti di babak gugur. Rodri menilai gol pertama yang mereka kebobolan merupakan akibat langsung dari kegagalan mengendalikan tempo permainan, sehingga tim tuan rumah mendapat kepercayaan diri di hadapan para pendukungnya yang riuh.

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“Contohnya, peluang pertama mereka langsung menjadi gol. Dalam hal itu kami harus membaik, dan mereka bisa saja mencetak gol kedua. Jadi, ini saatnya belajar, mungkin mencoba menyerang sedikit lebih lambat, karena pada akhirnya jika Anda kehilangan bola, mereka bisa dengan cepat melakukan transisi menyerang,” aku Rodri. Kapten timnas Spanyol itu jelas ingin timnya bermain lebih terukur saat unggul dan menghindari “sepuluh menit kacau” yang membuat mereka kehilangan kendali atas ritme pertandingan. Kedewasaan ini akan sangat penting seiring langkah mereka semakin jauh di kompetisi.

Ia melanjutkan: “Dalam pertandingan seperti itu, Anda harus sedikit lebih menahan diri. Namun, sekali lagi tim telah menunjukkan karakter yang sangat kuat. Pada babak kedua, ketika gol-gol tercipta, itu tentu membuat Anda bisa sedikit lebih menikmatinya. Kami tahu situasinya tidak akan selalu seperti ini, terutama di Liga Champions, di mana pertandingan akan sangat sulit. Kami harus siap menghadapi segala macam situasi, baik ketika kami mencetak gol maupun tidak. Instruksinya jelas: mungkin pada sepuluh menit kacau yang kami alami ketika kebobolan, kami perlu sedikit lebih tenang. Itulah sebagian pelajaran hari ini.”

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Anthony Gordon bersinar bersama para bintang Barcelona

Meski Lamine Yamal dan Rodri menjadi sorotan utama, Anthony Gordon juga mendapat banyak pujian atas kontribusinya dalam kemenangan tersebut.

“Anthony (Gordon) juga tampil spektakuler. Mereka memberi kami kelebihan yang dibutuhkan semua tim untuk membuat perbedaan, dan mereka selalu siap membantu tim saat perlu menguasai bola, saat perlu sedikit lebih menahan diri. Itulah salah satu hal yang masih bisa ditingkatkan,” tambah Rodri. Keselarasan antara para pendatang baru dan pemain inti yang sudah lebih dulu berada di skuad menjadi ciri kebangkitan Barcelona belakangan ini. Perpaduan kecepatan Gordon dan kelincahan Yamal terbukti menjadi mimpi buruk bagi para bek di seluruh Eropa.

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Pada akhirnya, malam itu menjadi kesuksesan bagi Barcelona. Namun, kata-kata Rodri mengingatkan bahwa upaya mengejar kesempurnaan tidak pernah berhenti. Dengan mengkritisi bahkan kemenangan mereka yang paling dominan, sang veteran memastikan para pemain muda tetap berfokus pada disiplin taktis yang dibutuhkan untuk menjuarai Liga Champions. Dengan Yamal yang terus menghasilkan momen-momen “keberuntungan” pengubah pertandingan dan Gordon yang mampu menuntaskan peluang, Barcelona tampak sebagai kandidat kuat juara, asalkan mereka mengindahkan peringatan dari gelandang berpengaruh tersebut. Laga mereka berikutnya di Eropa akan kembali menguji pelajaran itu seiring persaingan di fase grup semakin ketat.