"Saya masih ingin bermain sepakbola sesering mungkin karena itulah yang paling saya cintai," kata Ilkay Gündogan dalam pernyataan emosional kepada para penggemar Manchester City pada September 2025. Ia menyampaikannya secara singkat sekaligus menjelaskan kepindahannya ke Galatasaray Istanbul tanpa biaya transfer. Meski usianya tak lagi muda, ia merasa masih bugar dan "saya benar-benar yakin masih bisa bermain di level tinggi untuk tim Liga Champions." Pemain yang kini berusia 35 tahun itu juga bisa membela klub favoritnya sejak kecil, "di negara yang begitu berarti bagi saya". Penandatanganan kontrak itu turut diiringi foto dirinya semasa kecil mengenakan topi Galatasaray yang ia unggah tak lama sebelumnya.

Namun, hampir tepat 13 bulan kemudian, impian Gündogan pupus. Waktu bermain yang begitu penting baginya nyaris tidak ada. Ia hanya mencatatkan 11 menit dalam dua pertandingan. Dalam enam laga Süper Lig terakhir secara beruntun, ia menghabiskan seluruh pertandingan di bangku cadangan. Tak mengherankan jika rasa frustrasi kini lebih dominan daripada kebahagiaan mengenakan seragam klub yang ia cintai sejak kecil. Meski demikian, tetap mengejutkan ketika pemain senior yang biasanya begitu tenang itu terang-terangan meluapkan kekesalannya pada Sabtu.

Ketika ditanya apakah ia siap menghadapi mantan klubnya, FC Barcelona, di Liga Champions pada Selasa, Gündogan menjawab ketus setelah kembali menghabiskan 90 menit di bangku cadangan saat melawan Kasimpasa: "Saya kan tidak bermain, jadi kenapa saya harus siap?" Seperti diduga, pernyataan itu memicu kehebohan besar di kalangan pers dan suporter Turki yang selalu emosional. Karena itu, pelatih Galatasaray Okan Buruk berusaha segera meredakan persoalan tersebut. "Menurut saya, pernyataan Ilkay disalahpahami. Dia mungkin sedikit kesal setelah pertandingan karena sudah melakukan pemanasan, tetapi kemudian tidak dimainkan," katanya menurut jurnalis Burhan Can Terzi. Ia menegaskan: "Saya tidak terlalu mempermasalahkannya karena Ilkay berlatih dengan baik dan menunggu kesempatan bermain."

Namun, persoalan itu tampaknya belum selesai bagi Gündogan. Kepergiannya terlihat semakin dekat. Meski begitu, perubahan statusnya menjadi penghangat bangku cadangan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba.

Ilkay Gündogan Dikritik: Mengapa Perannya Sebagai Penghangat Bangku Cadangan Sudah Terlihat Sejak Awal

Tak lama setelah kedatangannya disambut meriah oleh para pendukung yang penuh gairah, sudah terlihat bahwa Gündogan tidak akan mudah mempertahankan tempatnya di kawasan Bosporus dalam jangka panjang. Gelandang itu, yang dahulu begitu dikagumi Pep Guardiola karena teknik dan kecerdikannya saat menguasai bola, tampak kesulitan beradaptasi. Padahal, setelah kembali ke The Sky Blues seusai setahun bersama Barca, ia masih rutin tampil. Pada akhirnya, ia mencatatkan 54 penampilan, termasuk 33 di Liga Primer dan sepuluh di Liga Champions. Pemain yang masih sesering itu turun ke lapangan mestinya menjadi starter di kasta tertinggi sepakbola Turki, yang kualitasnya jelas lebih rendah, bukan? Barangkali banyak orang berpikir demikian, dan Gündogan pun tampaknya begitu, sebagaimana tersirat jelas dalam unggahan perpisahannya.

Namun, anggapan itu segera terbukti keliru. Gündogan memang setidaknya bermain secara rutin, tetapi ia jauh dari status pemain inti yang tak tergantikan. Dalam 32 penampilan di liga dan Liga Champions, ia 12 kali masuk sebagai pemain pengganti dan 15 kali ditarik keluar. Kini, nomor punggungnya muncul di papan pergantian pemain yang menyala dengan warna neon saja sudah menjadi hal langka. Kritik terhadapnya di surat kabar, di kalangan pengamat, dan di media sosial, yang juga tidak asing bagi rekan setimnya Leroy Sane, tetap sama seperti dahulu: Gündogan dinilai terlalu lambat, terlalu sedikit memengaruhi permainan, dan memiliki kekurangan dalam hal kebugaran.

"Kekurangannya sudah diketahui selama dua setengah bulan, lalu İlkay dimasukkan, tetapi ia sama sekali tidak terlihat di lapangan. Beberapa orang di pusat latihan mengatakan ia tidak berlari cukup cepat," kata mantan pemain timnas Turki Nihat Kahveci, misalnya, setelah Gündogan hanya tampil lima menit dalam laga pembuka Liga Champions melawan Sporting Lissabon beberapa pekan lalu. Istri Gündogan pun terlibat perdebatan di internet dengan para pendukung Cim Bom yang kecewa. Jawabannya yang bernada menantang terhadap sebagian hinaan kasar kepada suaminya di media sosial: "Jika kalian ingin tahu mengapa Ilkay tidak bermain, tanyakan kepada pelatih kalian, bukan saya."

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Kontrak Pemain Bergaji Tinggi Segera Habis: Ilkay Gündogan Bantah Rumor

Menurut kabar yang beredar, Gündogan dipastikan tidak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada akhir musim. Surat kabar harian Turki Sabah bahkan melaporkan bahwa Gala ingin mendorong kepindahannya pada musim dingin. Klub dari kota besar Turki itu disebut ingin segera mengambil langkah untuk melepas pemain veteran tersebut, antara lain agar gaji tahunannya yang dikabarkan mencapai 4,5 juta euro tidak lagi menjadi beban. Buruk juga disebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan memberinya peran lebih besar selama sisa musim.

Sementara itu, Gündogan sendiri menegaskan kepada Mundo Deportivo bahwa ia tidak berpikir untuk pindah. "Rumor transfer itu tidak benar. Saya ingin tetap di sini setelah bursa transfer musim dingin dan memberikan segalanya untuk meraih satu gelar lagi bersama Galatasaray." Ada pula petunjuk lain bahwa kabar itu mungkin tidak benar: laporan tersebut tidak menyebutkan satu pun calon klub peminat.

Pada musim panas, mantan klubnya di Jerman yang memiliki ambisi bisa menjadi jalan keluar. Bukan BVB, melainkan klub divisi dua 1. FC Nürnberg. Klub asal Franken itu berada di peringkat kedua klasemen dengan 17 poin dari tujuh pertandingan setelah mengawali musim dengan gemilang lewat permainan menyerang yang mengesankan di bawah pelatih Miroslav Klose, serta berkat kebijakan transfer dan pembinaan pemain muda yang mengesankan.

Ilkay Gündogan: Kembali ke Klub yang Dicintainya?

Gündogan memulai karier profesionalnya pada 2009 bersama Nürnberg, dan rumor mengenai kemungkinan ia kembali telah beredar selama bertahun-tahun. Salah satu alasannya, ia berulang kali secara terbuka mengisyaratkan keinginan untuk kembali. "Tentu saja saya bisa membayangkan kembali. Dalam peran apa pun. Entah sebagai pemain selama satu atau dua tahun lagi, atau mungkin sebagai pengurus, pelatih, saya tidak tahu. Semua itu mungkin," kata Gündogan dalam wawancara dengan Sky pada Juli.

Syarat bagi kepulangan pemain yang pernah membela klub itu, yang akan membuat para pencinta kisah romantis sepakbola dan terutama pendukung FCN berdebar, kemungkinan adalah promosi ke Bundesliga. Kepulangan pada musim dingin pun hampir mustahil karena kendala finansial, kecuali Galatasaray secara tak terduga mengakhiri kontrak Gündogan. Peminjaman juga bukan solusi sementara. Statuta FIFA menyatakan bahwa ketika masa peminjaman berakhir, seorang pemain profesional harus masih memiliki sisa kontrak setidaknya satu tahun, atau opsi perpanjangan yang setara, dengan klub asalnya agar ia tidak bisa dilepas begitu saja dan kemudian berstatus tanpa klub.

Jika Gündogan benar-benar memilih menerima keadaan dan bertahan selama setengah tahun lagi, ia bisa bergabung dengan Nürnberg tanpa biaya transfer pada musim panas. Di klub yang pernah ia cintai itu, ia akhirnya dapat kembali melakukan hal yang paling ia sukai: bermain sepakbola.

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Klub-Klub yang Dibela Ilkay Gündogan Sepanjang Karier Profesionalnya