Barcelona masih terus berusaha meraih gelar Liga Champions, sejak terakhir kali menjuarainya pada 2015. Agar hal itu terwujud, Barca membutuhkan satu hal, menurut pernyataan salah satu mantan bintang tim tersebut.

Barcelona akan bertandang ke markas Paris Saint-Germain, malam ini, pada laga ketiga fase liga di ajang Liga Champions.

Mantan bintang Barcelona Pedro Rodriguez, yang baru-baru ini pensiun, mengatakan: "Saya berharap mereka mendapat keberuntungan yang dibutuhkan dan bisa meraih kemenangan musim ini".

Ia melanjutkan menurut situs " tribuna" : "Barca membutuhkan sedikit keberuntungan untuk memenangkan Liga Champions".

Kemenangan terakhir Barcelona di Liga Champions terjadi pada 2015, atau 11 tahun yang lalu, dan Pedro saat itu masuk dalam susunan pemain inti.



Pedro menutup: "Di sana (gelar itu) ada segalanya: bermain di final Eropa pertama sebagai pemain inti, membuka keunggulan, pertandingan yang kami mainkan melawan lawan besar (Juventus), dan bertanding di stadion yang luar biasa... Semuanya sungguh menakjubkan".