Dengan bergulirnya musim baru dengan sepenuh tenaga, sejumlah laporan media mulai membahas tabel statistik menakjubkan yang memperlihatkan besarnya pengeluaran klub-klub Liga Primer Inggris untuk gaji para pemainnya.

Surat kabar Inggris "The Sun", mengutip situs Spotrac, menyebutkan bahwa Arsenal, sang juara bertahan saat ini, menempati puncak klasemen (175,24 juta pound sterling) meskipun tidak memiliki satu pun dari tiga pemain dengan gaji tertinggi.

Surat kabar itu menyoroti bahwa Erling Haaland adalah bintang dengan gaji tertinggi di Liga Primer, namun Manchester City tertinggal dari Arsenal sebesar 9,52 juta pound sterling.

Virgil van Dijk, pemilik pendapatan tertinggi kedua, menyaksikan timnya Liverpool mengeluarkan 165,1 juta pound sterling untuk menempati peringkat ketiga.

Sementara itu Manchester United berada di peringkat keempat (157,97 juta pound sterling) dan Tottenham di peringkat kelima (118,82), sedangkan Chelsea menempati posisi keenam (114,07).

Jumlah fantastis yang dikeluarkan untuk gaji para pemain setiap tahun memperlihatkan betapa terputusnya Liga Primer Inggris dari dunia nyata para pendukungnya.

Harga rata-rata sebuah rumah di Britania Raya mencapai 273 ribu pound sterling per Juli 2026, yang berarti uang yang diberikan kepada para bintang liga setara dengan pembelian 5.978 rumah.

Para perawat National Health Service (NHS) menerima gaji berkisar antara 37.000 hingga 42.000 pound sterling per tahun, sehingga Liga Primer Inggris dapat mempekerjakan antara 38.857 hingga 44.108 perawat baru.

Sementara biaya pembangunan sebuah sekolah baru rata-rata mencapai 45 juta pound sterling per sekolah, sehingga anggaran yang dikeluarkan setiap tahun untuk gaji dapat digunakan untuk membangun 36 sekolah baru.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa uang yang diperoleh hanya oleh 542 bintang yang bermain di divisi satu juga setara dengan produk domestik bruto sejumlah negara kecil, seperti Tanjung Verde yang tampil di Piala Dunia musim panas lalu.

Enam klub teratas dalam klasemen secara bersama-sama mengeluarkan jumlah yang sangat besar, yakni 896,92 juta pound sterling, sementara total pengeluaran 14 tim yang tersisa mencapai 732,49 juta pound sterling.

Ini berarti Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham, dan Chelsea mewakili sekitar 54,9% dari total gaji liga.

Rata-rata pengeluaran enam klub besar mencapai 149,5 juta pound sterling dibandingkan dengan 52,5 juta pound sterling untuk masing-masing klub lainnya - yakni hampir 2,85 kali lipat per klub.

Dengan melihat ujung klasemen yang lain, tiga tim terbawah - Ipswich, Hull, dan Coventry - secara bersama-sama memiliki total 48,15 juta pound sterling.

Ini mewakili hampir tiga persen dari total pengeluaran gaji Liga Primer Inggris.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora