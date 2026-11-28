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Polemik seputar final Piala Afrika 2025 kini tidak lagi terbatas pada keputusan hukum yang menyusul pertandingan tersebut. Krisis ini telah meluas ke ranah kritik media, seiring makin kerasnya keberatan Maroko atas putusan yang mengembalikan gelar juara kepada Senegal, serta munculnya suara-suara di Afrika yang menilai apa yang terjadi di lapangan sudah cukup untuk menentukan siapa juaranya. Mereka juga menilai bahwa eskalasi hukum yang terus berlanjut dapat menempatkan Maroko pada posisi yang tidak menguntungkan citranya di benua tersebut.

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Komentator asal Kamerun, Rémy Ngono, dalam wawancaranya dengan radio “Radio France Internationale”, mengkritik langkah Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko yang menentang putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai “taktik mengulur waktu” yang tidak adil, dan menilai bahwa dilanjutkannya laga final setelah para pemain Senegal kembali ke lapangan telah mengakhiri perdebatan soal hasil pertandingan.

Pernyataan Ngono muncul setelah CAS menegaskan kemenangan 1-0 Senegal dan membatalkan keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yang sebelumnya menyatakan Senegal kalah karena mundur dari pertandingan dan menetapkan kemenangan 3-0 untuk Maroko. Federasi Maroko kemudian mengumumkan niatnya untuk menempuh semua jalur hukum yang tersedia guna menggugat putusan tersebut.

Komentator Kamerun itu menjelaskan bahwa momen penentu dalam kasus ini adalah dilanjutkannya permainan setelah laga sempat terhenti. Ia menyebut para pemain timnas Maroko menerima keputusan wasit untuk kembali ke lapangan, kemudian pertandingan dituntaskan dan tendangan penalti dieksekusi.

Menurutnya, apa yang terjadi setelah itu membuat hasil pertandingan sudah final berdasarkan apa yang benar-benar terjadi di atas lapangan hijau, bukan berdasarkan tafsiran-tafsiran yang muncul setelah laga.

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Dalam analisisnya, Ngono berpijak pada Pasal 5 Peraturan Permainan Sepak Bola, yang memberikan wewenang penuh kepada wasit dalam memimpin pertandingan dan menjadikannya pengambil keputusan akhir atas kejadian-kejadian selama laga berlangsung, kecuali dalam kasus yang terbukti melibatkan korupsi atau pelanggaran yang mengharuskan campur tangan pihak berwenang. Ia menegaskan bahwa, dalam pandangannya, pengecualian tersebut tidak berlaku untuk sengketa antara Maroko dan Senegal saat ini.

Di saat yang sama, komentator Kamerun itu menyatakan kekhawatirannya bahwa cara Maroko menangani krisis ini dapat memperkuat citra timnas Maroko sebagai pihak yang gemar memprotes dan mengeluh, meski ia mengakui besarnya kedudukan Kerajaan Maroko dalam sepak bola Afrika serta perannya di kancah kontinental. Hal itu membuat perselisihan yang berlarut-larut ini menjadi persoalan yang melampaui sekadar perebutan gelar juara.

Kritik ini muncul ketika federasi Maroko tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan pertarungan hukumnya di lembaga peradilan Swiss, terutama Pengadilan Federal Swiss, yang merupakan jalur terakhir untuk menggugat putusan tersebut. Namun, pengadilan itu tidak meninjau kembali substansi sengketa olahraga, melainkan hanya memeriksa keabsahan prosedur hukumnya. Artinya, masa depan kasus ini akan tetap bergantung pada ada atau tidaknya alasan prosedural yang dapat membenarkan pembatalan putusan CAS.