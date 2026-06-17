Erling Haaland hanya membutuhkan waktu 43 menit untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Norwegia, setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional negaranya di Piala Dunia, dalam penampilan perdananya di turnamen tersebut.

Haaland mencetak dua gol dalam kemenangan Norwegia atas Irak dengan skor 4-1, pada pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, di mana ia mencetak gol pada menit ke-29 dan ke-43.

Penyerang Manchester City ini menambah koleksi golnya menjadi dua gol di putaran final Piala Dunia, sehingga awalnya menyamai rekor yang dipegang oleh Kjetil Rikdal, sebelum akhirnya memimpin sendirian berkat pencapaian angka tersebut pada pertandingan Piala Dunia pertamanya.

Rikdal sebelumnya mencetak dua golnya di dua edisi turnamen yang berbeda, yang pertama pada Piala Dunia AS 1994, dan yang kedua melalui tendangan penalti melawan Brasil pada Piala Dunia Prancis 1998.

Prestasi Haaland ini tercipta dalam penampilan perdana Norwegia di Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun, sejak partisipasi terakhirnya di Prancis 1998.

Pemain berusia 25 tahun ini terus menegaskan posisinya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia, dengan membawa produktivitas golnya bersama Manchester City ke panggung dunia, memulai perjalanannya di Piala Dunia dengan pencapaian bersejarah, dan memimpin timnas negaranya untuk memulai turnamen ini dengan langkah yang kuat.