Mark Cucurella, bintang Real Madrid, berbicara mengenai keributannya dengan Lamine Yamal, bintang Barcelona, selama El Clasico terakhir.

Cucurella mengatakan, dalam wawancara dengan program "El Partidazo" melalui radio "Cope": "Perubahan yang terjadi pada tim? Pada awalnya kami tidak menjalani masa persiapan yang cukup untuk musim ini, kami memiliki pelatih baru, dan kami hampir tidak bisa berlatih. Apakah kami berlari lebih banyak sekarang? Saya tidak tahu, mungkin kami kini lebih baik dalam memilih momen yang tepat, atau bermain dengan jarak antar lini yang lebih rapat, yang memberi kesan bahwa kami monster, tetapi saya rasa kami tidak banyak mengubah berbagai hal."

Tanggapan Cucurella atas Pernyataan Yamal

Mengenai pertemuannya dengan Lamine Yamal di El Clasico terakhir, dan pernyataan Yamal bahwa ia akan melahapnya, Cucurella berkata: "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya tidak suka banyak berbicara atau menyombongkan diri, dan saya lebih memilih untuk diam dan melakukan pekerjaan saya. Saya tampil bagus, dan sudah pasti saya akan menghadapinya di banyak pertandingan mendatang, dan saya akan kesulitan menghadapinya, sementara dia yang akan mendapatkan pujian."

Mourinho: Gambaran yang Berbeda

Mengenai kesannya tentang Jose Mourinho, Cucurella berkata: "Gambaran yang saya bentuk tentangnya berbeda, tetapi dalam arti yang positif. Ia sangat dekat dengan para pemain, orang yang luar biasa, dan sangat suka berbicara. Ia tidak perlu memberi ceramah selama setengah jam, karena dalam 5 menit ia memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui."

Tato De la Fuente

Cucurella menyinggung soal tato yang menampilkan gambar Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, ketika ia berkata: "Saya tidak menyesal, tetapi saya tidak akan membuat tato lagi, karena saya memutuskan untuk menjauhi hal-hal ini. Mourinho mengirimkan kepada saya gambar dadanya, setelah ia membuat tato yang menampilkan wajahnya."

Mengenai kritik yang ia terima di Jerman, ia berkata: "Saya tidak tahu, mereka membebankan tanggung jawab kepada saya, dan saya tahu bahwa saya tidak bisa bermain di Jerman."