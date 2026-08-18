Marc Cucurella mendapat siulan setiap kali menyentuh bola pada pertandingan Schalke 04 vs Real Madrid (0-3), Minggu sore. Para suporter Jerman jelas belum melupakan semifinal Piala Eropa 2024.

Cucurella sebelumnya pada musim panas ini menyelesaikan kepindahan senilai 60 juta euro dari Chelsea ke Real Madrid. Namun, pada Minggu ia baru menjalani debutnya.

Bek kiri itu dalam beberapa pekan terakhir masih berlibur, karena ia tampil hingga final Piala Dunia pada 19 Juli di turnamen tingkat dunia tersebut.

Cucurella berhasil menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol dan memberi kontribusi penting dengan dua assist di turnamen itu. Pemain Spanyol tersebut juga sudah memainkan peran besar pada 2024 ketika negara Eropa Selatan itu menjuarai Piala Eropa.

Khususnya dalam laga melawan Jerman, Cucurella menjadi sorotan. Pada fase akhir semifinal itu, skor masih 1-1 ketika Jamal Musiala menendang bola ke lengan sang bek.

Jerman tidak mendapat penalti dan Spanyol menang di perpanjangan waktu. Setelah laga, UEFA mengakui bahwa Jerman seharusnya mendapat tendangan penalti.

Para suporter di Gelsenkirchen jelas belum melupakan insiden tersebut. Bek kiri itu masuk ke lapangan pada menit ke-61 dan mendapat siulan setiap kali menyentuh bola.

Meski begitu, Cucurella sendiri puas dengan debutnya untuk Real Madrid. “Saya sangat senang. Menyenangkan melihat semua kerja keras dalam beberapa tahun terakhir akhirnya terbayar.”