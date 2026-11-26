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Crystal Palace bangkit untuk meraih kemenangan 2-1 atas Real Sociedad di Selhurst Park lewat perjuangan keras. Sempat tertinggal akibat gol Mamadou Sarr, Palace memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di pengujung laga untuk membalikkan keadaan.

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Pertarungan taktik di Selhurst Park mempertemukan dua filosofi sepakbola Eropa yang berbeda. Di bawah Thomas Frank, Crystal Palace berupaya menerapkan permainan berintensitas tinggi dan langsung ke depan dengan memanfaatkan kekuatan fisik lini serangnya.

Tujuannya adalah mengganggu ritme tim tamu melalui tekanan agresif dari blok menengah dan transisi cepat, terutama dengan menyasar ruang antara tengah dan sayap, tempat para gelandang kreatif mereka bisa mengirimkan bola langsung kepada para penyerang.

Sebaliknya, Real Sociedad datang dengan misi mengendalikan tempo lewat penguasaan bola yang lebih baik dan pergerakan antarlini yang cair. Tim Pellegrino Matarazzo berupaya mengacaukan blok pertahanan Palace dengan menciptakan keunggulan jumlah pemain di sepertiga tengah lapangan, memancing bek sayap Palace keluar dari posisinya untuk memanfaatkan ruang di sisi lapangan yang ditinggalkan.

Pertarungan saling menguji itu belum menghasilkan gol hingga jeda. Rangkaian perubahan taktik pada babak kedua dan satu insiden disipliner yang menentukan kemudian mengubah arah pertandingan.

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Susunan taktik Crystal Palace

Thomas Frank menerapkan sistem 4-4-2 yang kokoh dengan mengutamakan soliditas pertahanan dan transisi cepat. Saat membangun serangan, empat bek tengah, Disasi, Canvot, Chilwell, dan Richards, menyebar ke sisi lapangan untuk merenggangkan lini pertama tekanan lawan. Dean Henderson berperan sebagai pengatur serangan dari posisi dalam untuk melewati tekanan awal.

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Para bek sayap, khususnya Ben Chilwell, diinstruksikan menempati posisi yang tinggi untuk menahan bek sayap Sociedad di belakang. Saat menguasai bola, susunan itu pun berubah menjadi 3-2-5.

Strategi bertahan mereka bertumpu pada pemicu tekanan tertentu. Palace bersedia turun ke blok rendah 5-4-1 ketika tim tamu melewati garis tengah, tetapi diinstruksikan menekan secara agresif setiap kali bola dioper ke belakang atau kepada bek sayap Sociedad. Will Hughes menjadi jangkar pertahanan yang melindungi tiga bek dan memutus serangan lawan, sementara Kamada dan Nketiah beroperasi sebagai pengatur serangan di area dalam, mencari kesempatan menerima bola di antara lini.

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Meski hanya menguasai bola 43%, rencana Palace jelas: menyerap tekanan lalu menyerang secepat mungkin ke depan. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil pada babak kedua, ketika mereka memaksa tim tamu melakukan kesalahan setelah keseimbangan jumlah pemain berubah.

Susunan taktik Real Sociedad

Real Sociedad bermain dengan formasi 4-4-2 yang cair dan kerap berubah menjadi 4-2-2-2 atau 2-4-4 saat menguasai bola dalam waktu lama. Tujuan taktik utama mereka adalah melewati blok menengah Palace melalui rangkaian operan pendek yang membentuk pola segitiga.

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Dengan penguasaan bola 57%, tim Basque itu berusaha memanfaatkan ruang di belakang Chilwell dan bek sayap lainnya. Sarr menjadi sosok penting dalam rencana tersebut, menghadirkan ancaman langsung dari sisi lapangan sekaligus bergerak ke dalam untuk mendukung Oyarzabal.

Saat bertahan, Sociedad menerapkan penjagaan zona yang disiplin untuk menjaga para pemain kreatif Palace tetap berada di depan mereka. Strategi itu sangat efektif selama satu jam pertama. Palace hanya mencatatkan empat tembakan tepat sasaran dari total 16 percobaan. Gol pembuka mereka pada menit ke-66 merupakan hasil langsung dari keunggulan struktur permainan tersebut. Sarr mencetak gol setelah timnya dengan sabar mencari celah.

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Namun, keutuhan taktik mereka bergantung pada jumlah pemain yang lengkap untuk menutup celah di sisi lapangan. Ketika J. Martin diusir akibat kartu kuning kedua pada menit ke-72, rotasi pertahanan yang selama itu menyulitkan Palace mulai runtuh. Mereka pun rentan terhadap permainan langsung tim tuan rumah.

Pertarungan taktik

Pertarungan taktik yang menentukan berlangsung di area tengah, tempat lini tengah Palace yang bekerja keras berusaha meredam keunggulan teknik Sociedad. Selama 70 menit, Matarazzo tampak unggul dalam duel ini. Catatan 19 tembakan timnya, tujuh di antaranya tepat sasaran, menunjukkan kemampuan menciptakan peluang berkualitas melalui pergerakan kolektif.

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Palace kerap terpaksa melepaskan tembakan dari jarak jauh, dengan 12 tembakan melenceng, karena kesulitan menembus struktur pertahanan rapat tim tamu.

Titik baliknya bukanlah keputusan taktik yang brilian, melainkan pelanggaran disiplin. Kartu kuning kedua Martin pada menit ke-72 memaksa Sociedad segera menata ulang pertahanannya. Dengan satu pemain lebih sedikit untuk menjaga lebar lapangan, tim Basque itu tak lagi mampu mempertahankan tekanan dengan garis pertahanan tinggi.

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Frank segera merasakan perubahan momentum dan mendorong para pemainnya meningkatkan tempo serta memanfaatkan celah. Hasilnya langsung terlihat: Palace mendapat penalti hanya semenit setelah kartu merah itu. Jean Mateta mengeksekusinya untuk menyamakan kedudukan dan mengalihkan keunggulan psikologis sepenuhnya kepada tim tuan rumah.

Penyesuaian selama pertandingan

Kedua pelatih aktif memanfaatkan pemain cadangan, tetapi alasan mereka sangat berbeda. Keputusan Frank memasukkan Dwight McNeil pada menit ke-57 terbukti tepat. Menggantikan Nketiah, McNeil menawarkan variasi dalam pengiriman bola dan etos kerja, lalu mencetak gol kemenangan pada menit ke-82. Pergantian ini membuat Palace lebih mampu mempertahankan tekanan serangan. Banyaknya tembakan mereka pun menjadi ancaman nyata ketika tim tamu mulai kelelahan.

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Matarazzo terpaksa melakukan perubahan sebagai respons atas kartu merah dan gol penyeimbang. Ia memasukkan Igor Zubeldia dan Sergio Gomez untuk memperkuat lini pertahanan yang mulai rapuh dan mencoba memulihkan kendali di lini tengah. Namun, pada tahap itu, struktur permainan mereka sudah kehilangan ritmenya. Pergantian pemain Palace di pengujung laga, termasuk masuknya Jorgen Larsen dan Tyrick Mitchell pada menit ke-80, menambah tenaga baru dalam permainan mereka di sisi lapangan.

Dorongan taktik terakhir ini membuat Palace mampu mengatasi upaya Sociedad bertahan dengan blok rendah, yang berujung pada gol Dwight McNeil di pengujung laga. Perubahan dari 3-4-3 menjadi 3-2-5 yang digunakan hampir terus-menerus dalam sepuluh menit terakhir memungkinkan Palace mengungguli sepuluh pemain Sociedad berkat keunggulan jumlah pemain di sepertiga akhir lapangan.

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Kesimpulan

Pada akhirnya, pertandingan ini ditentukan oleh kemampuan Palace memanfaatkan perubahan situasi. Real Sociedad memang lebih unggul secara taktik hampir sepanjang laga, menggunakan penguasaan bola 57% untuk mengendalikan permainan dan unggul lebih dulu lewat Sarr. Namun, kartu merah Martin menjadi pemicu perubahan pada keseluruhan sistem permainan.

Keputusan Frank memasukkan Dwight McNeil dan beralih ke susunan serangan yang lebih agresif dalam 20 menit terakhir mengeksploitasi kekurangan jumlah pemain tim tamu. Kemenangan 2-1 itu menjadi bukti efektivitas permainan langsung Palace dan ketajaman mereka dalam menuntaskan peluang setelah keseimbangan taktik pertandingan berbalik menguntungkan mereka.