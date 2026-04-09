Crystal Palace terlalu tangguh bagi Fiorentina; Emegha mengalami kesulitan melawan Strasbourg

Crystal Palace telah membuktikan statusnya sebagai favorit di Liga Konferensi. Klub Liga Premier ini tampil terlalu tangguh bagi Fiorentina dengan skor 3-0 pada leg pertama perempat final. Sementara itu, FSV Mainz juga mencatatkan hasil gemilang dengan kemenangan 2-0 atas RC Strasbourg.

Crystal Palace - Fiorentina 3-0

Setelah lebih dari dua puluh menit pertandingan, Crystal Palace mendapat tendangan penalti, setelah pelanggaran ceroboh yang dilakukan bek Fiorentina, Dodo, di kotak penalti Italia. Jean-Philippe Mateta mengambil tanggung jawabnya dan mengarahkan bola ke sudut yang salah bagi David de Gea: 1-0.

Dodo juga berperan dalam gol kedua. Pemain Brasil itu terlambat keluar, sehingga tidak ada offside dan Tyrick Mitchell berada di posisi yang tepat untuk menyarangkan bola, setelah Mateta gagal melakukannya sepersekian detik sebelumnya.

Di menit-menit akhir, Palace mencetak gol lagi. Ismaïla Sarr menyarangkan bola setelah menerima umpan dari Daichi Kamada, dan dengan demikian, leg kedua tampaknya hanya formalitas: 3-0.

FSV Mainz 05 - RC Strasbourg 2-0

Mainz memulai pertandingan dengan agresif melawan Strasbourg, di mana pemain internasional Belanda Emanuel Emegha yang baru pulih dari cedera memulai dari bangku cadangan. Kaishu Sano, saudara dari bintang Eredivisie Kodai Sano, yang membuka skor dengan tendangan keras ke sudut atas gawang: 1-0.

Tak lama setelah itu, tim Jerman menggandakan keunggulan mereka. Stefan Posch menerima bola dari tendangan sudut Paul Nebel dan mendapat waktu serta ruang untuk menyelesaikan peluang dengan meyakinkan: 2-0.

Setelah jeda, Emegha masuk menggantikan pemain Prancis dan mantan pemain Sparta itu menyaksikan tendangan keras dari Valentín Barco, yang sayangnya bola tersebut membentur bagian bawah mistar gawang. Serangan tetap berlanjut dan Emegha menerima umpan, namun sundulannya melebar. Strasbourg harus d