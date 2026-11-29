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Crystal Palace dilaporkan siap mendukung pelatih baru Thomas Frank dengan tiga rekrutan pada Januari demi keluar dari dasar klasemen Liga Primer. Bek tengah Club Brugge Joel Ordonez menjadi kandidat utama pengganti Maxence Lacroix, sementara Palace juga mengincar gelandang bertahan dan penyerang pada musim dingin ini.

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Palace rencanakan perombakan skuad pada musim dingin

The Sun melaporkan bahwa petinggi Palace siap menyediakan dana bagi Frank untuk memperkuat upaya mereka bertahan di Liga Primer setelah ia menggantikan Pierre Sage di Selhurst Park . Palace menjalani musim panas yang tersendat-sendat. Mereka beralih ke Sage setelah gagal mendapatkan Andoni Iraola yang bergabung dengan Liverpool, sementara tak satu pun rekrutan terbaru mereka memberikan dampak berarti. Setelah menjual Lacroix ke Chelsea tanpa mendapatkan pengganti yang memadai, bek tengah yang cepat kini menjadi prioritas utama mereka.

Frank ungkap rencana jelas untuk perekrutan pemain

Berbicara kepada media dalam konferensi pers pertamanya di London selatan, pelatih berusia 53 tahun itu memastikan bahwa ia telah menetapkan prioritas skuadnya dalam pembicaraan dengan dewan klub. Mengenang wawancara kerjanya dengan petinggi klub, pelatih asal Denmark itu menjelaskan: "Inilah tiga area yang menurut saya bisa kami tingkatkan jika kami merekrut pemain."

Meski mengonfirmasi pembicaraan tersebut, Frank menolak menyebutkan secara terbuka posisi spesifik yang ingin ia perkuat. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah memaksimalkan skuad yang ada, seraya menambahkan: "Saya selalu bekerja dengan apa yang saya miliki."

Minat terhadap Ordonez dan ketidakpastian masa depan Mateta

Media tersebut menambahkan bahwa Palace mempertimbangkan untuk kembali mengupayakan transfer Ordonez setelah kepindahannya pada musim panas gagal karena kekhawatiran terkait cedera. Mereka juga mengincar tambahan pemain di lini tengah dan lini serang. Ketidakpastian di lini depan bertambah karena kontrak Jean-Philippe Mateta berakhir pada akhir musim, sehingga sang penyerang bisa membuka pembicaraan dengan klub-klub luar negeri untuk transfer bebas mulai Januari.

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Mateta, yang kepindahannya ke AC Milan gagal karena cedera pada musim dingin lalu, tetap penting bagi harapan Palace saat ini. Pemain asal Prancis itu mencetak gol dari titik penalti pada Kamis malam sebelum Dwight McNeil mencetak gol kemenangan dalam kebangkitan Palace untuk mengalahkan Real Sociedad 2-1 di Liga Europa. Hasil itu memberi Frank kemenangan pertamanya sebagai pelatih.

Rangkaian laga penting menanti Frank selama masa liburan

Berbekal kemenangan di kompetisi Eropa itu, Frank memiliki peluang besar meraih kemenangan pertamanya di liga saat Hull City yang baru promosi bertandang ke Selhurst Park pada Minggu. Laga itu segera disusul pertemuan berat dengan rival sesama klub London, Chelsea, pada Rabu, ketika mereka akan berhadapan dengan mantan bek mereka, Lacroix. Jadwal padat selama masa liburan sebelum bursa transfer Januari dibuka akan menguji seberapa jauh Frank mampu memaksimalkan skuadnya saat ini.