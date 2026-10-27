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Crystal Palace mempertimbangkan mantan pelatih Tottenham, Thomas Frank, sebagai calon pengganti Pierre Sage setelah hasil-hasil terkini meningkatkan tekanan terhadap pelatih asal Prancis itu. Frank, yang belum memiliki pekerjaan sejak meninggalkan Tottenham pada Februari, sangat dihargai di Selhurst Park. Namun, kesulitannya di London utara tetap menjadi kekhawatiran saat Crystal Palace mempertimbangkan pilihan mereka.

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Frank muncul sebagai kandidat utama pengganti Sage

Crystal Palace dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk menunjuk Frank sebagai pelatih berikutnya. Mantan pelatih Tottenham Hotspur itu muncul sebagai kandidat utama untuk menggantikan Sage di Selhurst Park. Crystal Palace khawatir dengan kinerja pelatih asal Prancis tersebut, sementara hasil-hasil terkini semakin menambah tekanan terhadapnya.

Menurut Football Insider, Frank masih dipandang tinggi oleh sosok-sosok berpengaruh di klub. Pengalamannya di Premier League bisa menjadikannya pilihan menarik jika Crystal Palace memutuskan untuk mengganti pelatih.

Kesuksesan di Brentford membuat Frank menarik bagi Crystal Palace

Frank belum melatih lagi sejak meninggalkan Tottenham pada Februari, tetapi pencapaiannya di Brentford terus membuatnya dikagumi di sepakbola Inggris. Ia membawa Brentford promosi ke Premier League dan membantu klub itu menjadi tim yang kompetitif di kasta tertinggi meski memiliki sumber daya yang relatif terbatas.

Kemampuannya mengembangkan pemain dan membangun tim yang terorganisasi bisa menarik bagi Crystal Palace saat mempertimbangkan berbagai pilihan. Pengalamannya melatih di kasta tertinggi Inggris juga bisa memberikan stabilitas lebih besar di tengah periode sulit.

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Dyche dan Edwards juga masuk bursa saat Crystal Palace mempertimbangkan pilihan

Namun, kiprah Frank yang mengecewakan di Tottenham masih menjadi kekhawatiran. Crystal Palace sempat mempertimbangkan pelatih asal Denmark itu sebelum menunjuk Sage, dan para pengambil keputusan dikabarkan sedang menilai dengan cermat apakah kali ini ia merupakan sosok yang tepat. Ia juga bukan satu-satunya kandidat, dengan Sean Dyche dan Rob Edwards turut muncul sebagai calon pengganti.

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Crystal Palace perlu mempertimbangkan kesuksesan Frank di Brentford di tengah kesulitannya di London utara. Statusnya yang tidak terikat dengan klub mana pun bisa membuat negosiasi relatif mudah, meski Crystal Palace harus lebih dulu memutuskan apakah mereka siap berpisah dengan Sage.

Apa selanjutnya bagi Frank dan Sage?

Frank dikabarkan ingin kembali melatih di Premier League ketika kesempatan yang tepat datang. Pekerjaan di Crystal Palace bisa memberinya peluang untuk membangun kembali reputasinya.

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Untuk saat ini, klub masih mempertimbangkan berbagai pilihan. Namun, jika hasil yang diraih Sage tidak membaik, Frank bisa menjadi kandidat kuat untuk posisi tersebut dalam beberapa pekan mendatang.



