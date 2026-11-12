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Crystal Palace resmi berpisah dengan pelatih Pierre Sage setelah awal musim Premier League yang buruk membuat klub asal London Selatan itu terpuruk di dasar klasemen. Jajaran petinggi Crystal Palace bergerak cepat menyusul serangkaian hasil buruk dan langsung menetapkan sosok ternama sebagai pengganti untuk memimpin upaya mereka bertahan di Premier League.

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Sage dipecat saat Palace terpuruk di dasar klasemen

Crystal Palace memutuskan untuk bertindak setelah rentetan hasil buruk yang berpuncak pada kekalahan kandang 3-1 dari Liverpool pada Minggu. Gol penalti Eddie Nketiah pada masa tambahan waktu tak lebih dari sekadar gol hiburan dan pada akhirnya menjadi titik akhir bagi ketua klub Steve Parish.

Palace saat ini berada di dasar klasemen Liga Primer setelah hanya meraih dua kemenangan sepanjang musim. Klub asal London Selatan itu kini melanjutkan negosiasi dengan Thomas Frank, seperti dilaporkan Standard. Mantan manajer Tottenham dan Brentford itu dijagokan untuk mengambil alih kursi pelatih.

Palace konfirmasi perombakan staf pelatih

Dalam pernyataan yang mengonfirmasi pergantian manajer, klub mengumumkan bahwa seluruh staf pelatih juga telah diganti.

"Crystal Palace Football Club mengonfirmasi bahwa Pierre Sage telah meninggalkan jabatannya sebagai manajer," demikian bunyi pernyataan resmi klub. "Tiga anggota staf pelatih Pierre, Jamal Alioui, Damien Della Santa, dan Sandy Guichard, juga telah meninggalkan klub. Klub menyampaikan terima kasih kepada Pierre dan stafnya atas upaya mereka selama berada di London Selatan, serta mendoakan yang terbaik bagi mereka ke depannya."

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Klub menambahkan: "Perkembangan mengenai proses penunjukan manajer baru akan disampaikan pada waktunya."

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Warisan besar dan rentetan hasil buruk

Sage datang dari Lens pada musim panas dengan tugas berat menggantikan Oliver Glasner. Pendahulunya itu telah mengukir nama dalam sejarah Palace dengan mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Liga Konferensi dalam dua tahun kepada klub yang sebelumnya belum pernah meraih trofi besar.

Tugas meneruskan pencapaian itu terbukti terlalu berat bagi pelatih asal Prancis tersebut. Palace menelan empat kekalahan beruntun di liga, termasuk kekalahan telak 5-0 dari Brighton yang sedang tampil gemilang dan kekalahan 2-0 dari Tottenham, dalam laga ketika Jean-Philippe Mateta menerima kartu merah pada babak pertama. Satu-satunya kemenangan mereka dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi diraih atas sesama tim yang sedang kesulitan, Fulham, di Carabao Cup.

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Kepergian Sage menandai hari yang penuh gejolak di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Ia dipecat kurang dari satu jam setelah Manchester United memecat Michael Carrick, menjadikan keduanya dua manajer pertama yang kehilangan pekerjaan di Liga Primer musim ini.

Frank bersiap untuk kemungkinan kembali melatih

Jika ditunjuk, Frank akan menghadapi tantangan besar untuk mengangkat Palace yang sedang kesulitan dari dasar klasemen. Ia berupaya kembali melatih untuk pertama kalinya sejak masa tugas delapan bulan yang berakhir buruk di Tottenham pada Februari, menyusul catatan hanya dua kemenangan dalam 17 pertandingan.

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Prioritas utama bagi manajer baru adalah menghentikan kemerosotan performa yang parah dan memulihkan kepercayaan diri skuad yang gagal menyamai pencapaian mereka saat meraih trofi sebelumnya.