Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Crystal Palace pecat Pierre Sage dan mulai melakukan pembicaraan tahap lanjut dengan mantan pelatih Tottenham

Ikuti GOAL di Google

Crystal Palace resmi berpisah dengan pelatih Pierre Sage setelah awal musim Premier League yang buruk membuat klub asal London Selatan itu terpuruk di dasar klasemen. Jajaran petinggi Crystal Palace bergerak cepat menyusul serangkaian hasil buruk dan langsung menetapkan sosok ternama sebagai pengganti untuk memimpin upaya mereka bertahan di Premier League.

Iklan

Sage dipecat saat Palace terpuruk di dasar klasemen

Crystal Palace memutuskan untuk bertindak setelah rentetan hasil buruk yang berpuncak pada kekalahan kandang 3-1 dari Liverpool pada Minggu. Gol penalti Eddie Nketiah pada masa tambahan waktu tak lebih dari sekadar gol hiburan dan pada akhirnya menjadi titik akhir bagi ketua klub Steve Parish.

Palace saat ini berada di dasar klasemen Liga Primer setelah hanya meraih dua kemenangan sepanjang musim. Klub asal London Selatan itu kini melanjutkan negosiasi dengan Thomas Frank, seperti dilaporkan Standard. Mantan manajer Tottenham dan Brentford itu dijagokan untuk mengambil alih kursi pelatih.

Palace konfirmasi perombakan staf pelatih

Dalam pernyataan yang mengonfirmasi pergantian manajer, klub mengumumkan bahwa seluruh staf pelatih juga telah diganti.

"Crystal Palace Football Club mengonfirmasi bahwa Pierre Sage telah meninggalkan jabatannya sebagai manajer," demikian bunyi pernyataan resmi klub. "Tiga anggota staf pelatih Pierre, Jamal Alioui, Damien Della Santa, dan Sandy Guichard, juga telah meninggalkan klub. Klub menyampaikan terima kasih kepada Pierre dan stafnya atas upaya mereka selama berada di London Selatan, serta mendoakan yang terbaik bagi mereka ke depannya."

Iklan
Iklan

Klub menambahkan: "Perkembangan mengenai proses penunjukan manajer baru akan disampaikan pada waktunya."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
COV

COV

Premier League

21 Nov 2026

CRY

CRY

TOT

TOT

Premier League

21 Nov 2026

IPS

IPS

Warisan besar dan rentetan hasil buruk

Sage datang dari Lens pada musim panas dengan tugas berat menggantikan Oliver Glasner. Pendahulunya itu telah mengukir nama dalam sejarah Palace dengan mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Liga Konferensi dalam dua tahun kepada klub yang sebelumnya belum pernah meraih trofi besar.

Tugas meneruskan pencapaian itu terbukti terlalu berat bagi pelatih asal Prancis tersebut. Palace menelan empat kekalahan beruntun di liga, termasuk kekalahan telak 5-0 dari Brighton yang sedang tampil gemilang dan kekalahan 2-0 dari Tottenham, dalam laga ketika Jean-Philippe Mateta menerima kartu merah pada babak pertama. Satu-satunya kemenangan mereka dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi diraih atas sesama tim yang sedang kesulitan, Fulham, di Carabao Cup.

Iklan

Kepergian Sage menandai hari yang penuh gejolak di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Ia dipecat kurang dari satu jam setelah Manchester United memecat Michael Carrick, menjadikan keduanya dua manajer pertama yang kehilangan pekerjaan di Liga Primer musim ini.

Frank bersiap untuk kemungkinan kembali melatih

Jika ditunjuk, Frank akan menghadapi tantangan besar untuk mengangkat Palace yang sedang kesulitan dari dasar klasemen. Ia berupaya kembali melatih untuk pertama kalinya sejak masa tugas delapan bulan yang berakhir buruk di Tottenham pada Februari, menyusul catatan hanya dua kemenangan dalam 17 pertandingan.

Iklan

Prioritas utama bagi manajer baru adalah menghentikan kemerosotan performa yang parah dan memulihkan kepercayaan diri skuad yang gagal menyamai pencapaian mereka saat meraih trofi sebelumnya.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

Lihat Profil Penulis