Fullback Crystal Palace Patrick Van Aanholt Girang Katie Hopkins Diblokir Twitter

Bek kiri , Patrick Van Aanholt (29 tahun), merayakan keputusan Twitter pada Juni lalu yang memblokir secara permanen akun politisi sayap kanan sekaligus mantan kolumnis The Sun dan Mail Online, Katie Hopkins.

Sebelumnya, Van Aanholt dan Hopkins terlibat perang cuitan beraroma rasialis di Twitter setelah nama terakhir mengkritik aksi sosial striker , Marcus Rashford.

Rashford sukses melobi pemerintah Inggris untuk kembali mengambil kebijakan mendanai makan siang anak usia sekolah di Negeri Ratu Elizabeth tersebut selama libur musim panas pada periode pandemi virus corona.

Sebelumnya, Rashford mengirimkan surat terbuka kepada parlemen Inggris terkait kebijakan yang diumumkan Perdana Menteri Boris Johnson yang memutuskan untuk tidak memberikan kupon makan gratis kepada sekitar 1,3 juta anak-anak di Inggris.

Otomatis, sebagian anak-anak tersebut terancam kelaparan lantaran orangtua mereka memiliki keterbatasan finansial, apalagi di tengah efek COVID-19.

A massive thankyou to @FareShareUK for our extra deliveries to help us support more families. We really appreactiate all your help. @MarcusRashford @astreaacademies @Benedick1 @JoLeishman pic.twitter.com/FoWeiTlOiB