Crystal Palace berhasil melaju ke final Conference League pada Kamis malam setelah mengalahkan Shakhtar Donetsk. Tim asuhan manajer Oliver Glasner, yang sebelumnya menang 1-3 pada leg pertama, kembali menunjukkan keunggulan mereka atas tim Ukraina tersebut dalam laga leg kedua di Selhurst Park dengan skor 2-1. Palace akan menghadapi Rayo Vallecano di final yang akan digelar pada 27 Mei di Leipzig.

Palace tampaknya memulai pertandingan dengan sangat sempurna. Umpan panjang dari Chris Richards disundul oleh Jean-Philippe Mateta, yang kemudian mengoper bola kepada Yeremy Pino. Penyerang tersebut berhasil mengalahkan lawan langsungnya dan mencetak gol, namun ternyata ia berada dalam posisi offside tipis.

Di pertengahan babak pertama, klub Premier League itu akhirnya mencetak gol. Tendangan keras pertama Adam Wharton berhasil ditangkap dengan gemilang oleh Dmytro Riznyk. Bola pantulannya jatuh ke kaki Daniel Muñoz, yang umpan silangnya dibelokkan secara krusial oleh Pedro Henrique: 1-0.

Meskipun mendapat pukulan dan tertinggal jauh dalam agregat dua leg, Shakhtar tidak menyerah dan tiba-tiba kembali ke dalam pertandingan. Henrique mengoper ke Eguinaldo, yang setelah mengontrol bola dengan baik, melepaskan tendangan melengkung indah ke sudut atas gawang: 1-1.

Palace tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh gol penyeimbang tersebut dan terus mengancam di sekitar kotak penalti Ukraina. Setelah umpan silang dari sisi kanan, Mateta mencoba mencetak gol dengan tendangan salto yang indah, namun bola membentur tiang gawang.

Di babak kedua, Palace dengan cepat memupus harapan Shakhtar. Umpan silang tajam dari sisi kiri oleh Tyrick Mitchell disentuh dengan tepat oleh Sarr, yang bola tendangannya meluncur melewati garis gawang melalui bagian dalam tiang: 2-1.