Crystal Palace sudah hampir pasti melaju ke final Conference League. Tim asal London ini menang 1-3 atas Shakhtar Donetsk pada leg pertama semifinal, dan bisa memastikan lolos di kandang sendiri pada Kamis pekan depan. Sementara itu, RC Strasbourg asuhan Emmanuel Emegha harus berjuang keras, setelah kalah 1-0 dari Rayo Vallecano pada leg pertama.

Shakhtar Donetsk - Crystal Palace 1-3

Shakhtar, yang telah menyingkirkan AZ di perempat final, mengalami awal yang dramatis. Hanya dalam 21 detik, Ismaïla Sarr berhasil menerobos setelah menerima umpan dari Jean-Philippe Mateta dan menyarangkan bola ke sudut jauh: 0-1. Itu adalah gol tercepat dalam sejarah Conference League.

Crystal Palace pun memulai pertandingan dengan gemilang, namun di sisa babak pertama Shakhtar mendominasi. Namun, hal itu tidak menghasilkan gol.

Tak lama setelah jeda, justru Shakhtar yang tampil gemilang saat keluar dari ruang ganti. Pada menit ke-47, tendangan sudut disundul dan diselesaikan dari jarak dekat oleh Oleh Ocheretko: 1-1.

Tim tamu berusaha mencari balasan. Kiper Shakhtar, Dmytro Riznyk, masih melakukan penyelamatan gemilang atas upaya Sarr dan Mateta, sebelum yang terakhir juga membentur tiang gawang. Melalui Daichi Kamada, yang menyarangkan bola pantul setelah lemparan ke dalam yang jauh, gol pun tercipta: 1-2.

Setelah itu, Crystal Palace kembali ke formasi bertahan. Shakhtar mencoba melalui tendangan Alisson Santana (diselamatkan oleh Dean Henderson), tetapi harus menyaksikan bagaimana pemain pengganti dan mantan penyerang FC Groningen, Jørgen Strand Larsen, mengubah skor menjadi 1-3 melalui serangan balik.

Rayo Vallecano - RC Strasbourg 1-0

Babak pertama di Madrid berjalan cukup mengecewakan. Momen paling mencolok terjadi sekitar sepuluh menit sebelum jeda, ketika Pathé Ciss meninju dagu kapten Strasbourg, Emmanuel Emegha. Ciss lolos dengan hukuman kartu kuning.

Sepuluh menit setelah babak kedua dimulai, gol akhirnya tercipta. Alexandre Zurawski, yang juga dikenal sebagai Alemão, menyundul bola dari tendangan sudut: 1-0. Melalui Florian Lejeune (dua kali) dan Andrew Omobamidele, kedua tim kemudian masih mendapatkan peluang bagus, tetapi tidak ada gol lagi yang tercipta.