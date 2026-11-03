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Crystal Palace mengajukan banding atas kartu merah langsung yang diterima Jean-Philippe Mateta dalam kekalahan 0-2 dari Tottenham pada Sabtu. Pemain timnas Prancis itu terancam larangan bermain tiga pertandingan akibat tekel dengan pul sepatu terangkat terhadap Micky van de Ven. Kehilangan Mateta saat ini akan menjadi pukulan baru bagi pelatih Crystal Palace, Pierre Sage, yang tengah berada di bawah tekanan, sementara Liverpool akan bertandang ke Selhurst Park pada Minggu.

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Palace bersikeras tekel Mateta tidak disengaja

Palace telah mengajukan banding atas kartu merah yang diterima Mateta, yang diusir pada menit ke-13 di Tottenham Hotspur Stadium. Sang penyerang mengenai Van de Ven dengan pul sepatu terangkat saat keduanya berebut bola lepas, dan wasit Michael Oliver awalnya memberinya kartu kuning.

Oliver mengubahnya menjadi kartu merah setelah petugas VAR Jarred Gillett memintanya meninjau tayangan ulang di monitor. Palace meyakini tekel itu tidak disengaja. Mereka berargumen bahwa pemain asal Prancis tersebut terus memperhatikan bola dan tidak melihat Van de Ven datang.

VAR menilai tekel itu memenuhi semua kriteria pelanggaran serius

Gillett tidak menyisakan banyak keraguan saat memberikan masukan kepada Oliver mengenai insiden tersebut. Ia berkata: "Titik kontaknya ada di tendon Achilles, jauh dari bola. Dia berlari cepat dan dengan intensitas tinggi, lalu pul sepatunya mengenai tendon Achilles lawan secara langsung. Menurut saya, ini memenuhi semua kriteria pelanggaran serius."

Oliver kemudian menjelaskan keputusan itu kepada penonton melalui pengeras suara stadion: "Setelah peninjauan, pemain Crystal Palace nomor 14 melakukan kontak penuh dan keras dengan pul sepatunya pada tendon Achilles lawannya. Keputusan akhirnya adalah kartu merah." Panel Ref Watch Sky Sports yang terdiri dari Dermot Gallagher, Tim Sherwood dan Jay Boothroyd sepakat pada Senin bahwa keputusan itu tepat.

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Larangan bermain Mateta akan membuat Sage kekurangan penyerang

Bermain dengan 10 orang, Palace tidak mampu menahan Spurs. Gol Archie Gray dan Jan Paul van Hecke, masing-masing di satu babak, memastikan kemenangan nyaman. Kekalahan itu membuat Palace berada di zona degradasi, dengan hanya satu kemenangan dalam enam pertandingan terakhir mereka di Liga Primer.

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Kehilangan Mateta akan menjadi pukulan lain bagi Sage, yang tengah berjuang mempertahankan pekerjaannya dan baru-baru ini menyambut kembalinya sang penyerang dari cedera hamstring. Dengan Jorgen Strand Larsen absen karena masalah pergelangan kaki, Eddie Nketiah akan menjadi satu-satunya penyerang Palace yang tersedia.

Apa selanjutnya bagi Mateta dan Palace?

Jika larangan bermain itu tetap berlaku, Mateta akan melewatkan laga kandang melawan Liverpool pada Minggu sebelum jeda internasional, serta pertandingan krusial melawan Coventry dan Hull yang baru promosi.

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Ia tetap bisa bermain saat Palace menjamu Hoffenheim dan Real Sociedad di Liga Europa.