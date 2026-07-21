Crysencio Summerville pindah ke Saudi Pro League dengan nilai transfer 80 juta

Al-Hilal telah mencapai kesepakatan dengan West Ham United terkait transfer Crysencio Summerville, demikian dilaporkan David Ornstein dari The Athletic pada hari Selasa. Transfer pemain timnas Belanda ini ke Saudi Pro League melibatkan nilai sebesar 80 juta euro.

Detail-detail terakhir seputar kontrak berjangka panjang tersebut sedang diselesaikan. Hanya tes medis yang masih bisa menjadi penghalang bagi Summerville, yang terdegradasi dari Liga Premier bersama West Ham.

AS Roma telah berupaya keras untuk mendatangkan Summerville dan mengajukan beberapa tawaran kepada West Ham. Namun, kini Al-Hilal-lah yang berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan pemain asal Belanda tersebut.

Manchester United dan Aston Villa juga dikaitkan dengan Summerville, yang masih terikat kontrak selama tiga musim bersama West Ham. Pemain sayap ini sebelumnya sempat bermain untuk Leeds United selama beberapa waktu.

Pakar bursa transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Al-Hilal telah mengajukan tawaran yang menarik dan hal itu membuat Summerville ragu-ragu. Tampaknya ia kini lebih memilih Saudi Pro League daripada AS Roma.

Minat klub Saudi tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya muncul begitu saja. Pekan lalu, jurnalis Sascha Tavolieri telah melaporkan bahwa Al-Hilal telah menghubungi pihak terdekat pemain timnas Belanda tersebut.

Summerville mencetak dua gol untuk timnas Belanda di Piala Dunia, serta memberikan dua assist. Namun, ia gagal mengeksekusi tendangan penalti dalam adu penalti melawan Maroko di babak 16 besar, yang mengakibatkan Belanda tersingkir.