Crysencio Summerville menepati janjinya dan berlari menghampiri Ruud van Nistelrooij dalam pertandingan Belanda melawan Jepang

Pemain timnas Belanda Crysencio Summerville mencatatkan debut Piala Dunia yang mengesankan berkat golnya saat melawan Jepang (2-2). Winger kanan itu berlari ke arah asisten pelatih Ruud van Nistelrooij setelah mencetak gol indah tersebut, dan menjelaskan kepada NOS alasan di balik tindakannya itu.

"Saya berdiri di sini dengan perasaan campur aduk," kata Summerville merujuk pada gol pertamanya untuk Oranje dan gol penyama kedudukan Jepang di menit-menit akhir. Meskipun ada kekecewaan itu, ia tetap bisa menikmati golnya setelah pertandingan. "Saya menerima bola dari Ryan (Gravenberch, red.), seorang pemain hebat."

"Dia melihat saya berdiri dan saya teringat bagaimana kami berlatih, itulah sebabnya saya berlari ke arah Ruud van Nistelrooij. Kami bekerja sangat erat dalam hal penyelesaian akhir."

"Dia memberi saya saran dan saya telah berjanji padanya bahwa jika saya mencetak gol, saya akan menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih. Dia adalah penyerang top yang bisa saya pelajari banyak hal darinya."

Summerville tampaknya untuk saat ini menjadi sayap kanan tetap di tim Oranje, posisi yang jarang ia mainkan musim lalu. Summerville bermain di sayap kiri di klubnya, West Ham United.

"Bagi saya, tidak masalah di sisi mana saya bermain, seperti yang Anda lihat," katanya sambil tertawa. "Tapi dia memberi saya saran dalam hal-hal tertentu. Saya senang bisa bekerja sama begitu erat dengan pelatih."

"Tidak ada yang lebih indah daripada mencetak gol pada debut Piala Dunia, tapi seperti yang saya katakan, saya memiliki perasaan campur aduk. Saya lebih suka mendapatkan tiga poin, itu sayang sekali."

Meskipun demikian, tidak ada kekhawatiran. "Kita tidak boleh putus asa. Kita harus membawa hal-hal positif ke pertandingan melawan Swedia," kata Summerville.