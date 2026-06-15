Crysencio Summerville memiliki pendapat yang sangat tegas mengenai pergantian pemain dalam pertandingan Belanda melawan Jepang

Keputusan pergantian pemain yang diambil pelatih nasional Ronald Koeman mungkin menjadi topik yang paling banyak dibicarakan setelah pertandingan Piala Dunia antara Belanda dan Jepang (2-2). Di tengah banyaknya kritik, Crysencio Summerville justru dapat memahami keputusan tersebut.

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers daring, sehari setelah pertandingan. “Pergantian saya sendiri tentu saja sebagai tindakan pencegahan, karena saya juga telah menerima kartu kuning. Saya memahami bahwa pelatih ingin melakukan beberapa perubahan dan saya menghormatinya.”

Namun, dia kecewa karena Oranje tidak bisa memanfaatkan momentum di menit-menit akhir. “Kami memiliki momentum dan saya rasa kami juga memiliki energi di babak kedua. Jauh lebih banyak daripada di babak pertama menurut saya.”

“Tapi saya rasa para pemain yang masuk dari bangku cadangan juga sudah ‘sangat siap’ untuk memberikan dampak,” katanya tanpa menyalahkan rekan-rekannya. “Saya rasa kami juga hanya kurang beruntung dalam situasi bola mati. Sabtu nanti kami akan memberikan segalanya lagi.”

Summerville bisa saja menjadi pahlawan timnas Belanda dalam laga internasional ketiganya—dan debutnya di Piala Dunia. Ia mencetak gol menjadi 2-1 di pertengahan babak kedua, namun karena gol balasan di menit-menit akhir, Oranje harus puas dengan satu poin.

“Saya masih berpikiran sama: saya lebih suka mendapatkan tiga poin, tapi kita tidak boleh terus-menerus memikirkan hal itu. Saya pikir kita hanya perlu mengambil hal-hal positif dari pertandingan ini menuju pertandingan melawan Swedia,” tutupnya.