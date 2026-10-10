Crysencio Summerville unjuk gigi pada Sabtu bersama Al-Hilal. Penyerang timnas Belanda itu mencetak gol 3-1 dalam laga puncak melawan Ittihad Club (3-2) dan membantu klubnya merebut puncak klasemen Saudi Pro League. Steven Bergwijn mencatatkan namanya di papan skor lewat titik penalti untuk gol terakhir dalam pertandingan tersebut.

Al-Hilal kontra Ittihad Club merupakan duel perebutan puncak klasemen. Kedua klub hanya butuh kemenangan untuk merebut posisi tersebut. Di kubu Al-Hilal, Summerville tampil sebagai starter, sedangkan Bergwijn turun sejak menit awal untuk Ittihad dan Georginio Wijnaldum masuk sebagai pemain pengganti bagi klub itu setelah hampir satu jam laga berjalan.

Al-Hilal tampil sangat baik di hadapan pendukung sendiri dan unggul cepat lewat Gabriel Martinelli. Mantan penyerang Arsenal itu mencocor bola hasil umpan silang datar Ollie Watkins: 1-0.

Ittihad bangkit dengan apik dalam pertandingan ini dan setelah lebih dari setengah jam juga mencetak gol penyama kedudukan lewat Youssef En-Nesyri. Penyerang Maroko itu menerima umpan terobosan dari Marwan Al-Sahafi dan membuat kompatriotnya, Yassine Bounou, sama sekali tak berkutik lewat tembakan keras dan tinggi ke tiang dekat: 1-1.

Sebuah blunder dari mantan pemain Roda JC, Danilo Pereira, membuat Al-Hilal kembali unggul tak lama kemudian. Pemain Portugal itu mengontrol bola dengan sangat buruk di kotak penaltinya sendiri, sehingga memberi Watkins kesempatan untuk dengan mudah menceploskan bola ke gawang.

Setelah jeda, Watkins kembali terlibat langsung dalam gol lewat umpannya kepada Summerville. Penampil menonjol asal Inggris itu memberikan bola kepada Summerville, yang bergerak dari kiri ke tengah dan setelah beberapa gerakan tipu melepaskan tembakan melengkung indah ke sudut jauh: 3-1.

Ittihad memperkecil ketertinggalan menjelang akhir laga lewat penalti yang sukses dieksekusi Bergwijn, tetapi meski ada tambahan waktu lima menit, tim tamu tak mampu meraih hasil. Sebelumnya pada akhir pekan ini, Tijjani Reijnders dan Cristiano Ronaldo juga sudah mencuri perhatian.



