Crysencio Summerville bisa tampil di Liga Champions setelah West Ham United terdegradasi

Crysencio Summerville mengalami pukulan telak akhir pekan lalu, saat ia terdegradasi dari Liga Premier bersama West Ham United. Namun, ia masih bisa tetap bermain di level tertinggi: penyerang sayap asal Belanda ini sedang diincar oleh AS Roma.

Berita tersebut diungkap oleh La Gazzetta dello Sport. Surat kabar terkemuka Italia itu mengetahui bahwa Roma sedang mencari penyerang yang dapat mendorong Donyell Malen ke level yang lebih tinggi.

Di antaranya, Summerville dan Mason Greenwood (Olympique Marseille) termasuk di antara kandidat utama. Summerville masih terikat kontrak dengan West Ham hingga pertengahan 2029, tetapi karena degradasi, ia kemungkinan dapat dibeli dengan harga yang wajar.

Roma ingin memanfaatkan situasi ini. Klub tersebut secara resmi mengaktifkan opsi pembelian sebesar 25 juta euro dalam kontrak Malen minggu ini dan ingin segera bertindak.

“Gasperini ingin menggabungkan Malen dengan rekan setim yang berbakat: Greenwood dan Summerville di barisan depan,” tulis La Gazzetta.

Akhir pekan lalu, Roma berhasil mengamankan tiket Liga Champions pada putaran terakhir Serie A. Tim ini, sama seperti Como, berhasil mengungguli raksasa Juventus dan AC Milan. Malen mencetak gol pembuka dalam kemenangan krusial 0-2 atas Hellas Verona.