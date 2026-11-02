Jordi Cruyff tetap percaya kepada Marcos Leonardo. Menurut direktur teknik Ajax itu, penyerang Brasil tersebut akan segera menunjukkan alasan klub mengeluarkan 20 juta euro untuk merekrutnya musim panas lalu.

Leonardo, 23 tahun, sejauh ini baru mencetak dua gol bersama Ajax. Ia masih kalah bersaing dengan Tolu Arokodare dan hampir setiap pekan duduk di bangku cadangan, meski pelatih Míchel Sánchez tetap memberinya kesempatan tampil sebagai pemain pengganti.

"Ini hanya soal waktu," kata Cruyff pada Senin dalam acara Rondo di Ziggo Sport tentang rekrutan mahal Ajax itu. "Dia tipe penyerang yang berbeda. Dia bukan pemain yang bisa begitu saja diberi umpan silang. Cara dia mencari ruang berbeda. Karena itu, dia membutuhkan pemain-pemain yang memahaminya."

"Tapi ini hanya soal waktu. Begitu mencetak gol, dia akan mulai bermain lebih lepas," ujar Cruyff, yang menolak mencoret Leonardo sebagai penyerang Ajax saat ini.

Menurut Cruyff, Leonardo membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan sepakbola di Belanda. "Di sini juga banyak situasi satu lawan satu, yang tidak terjadi di sebagian besar liga. Secara fisik, ini jauh lebih berat. Dia harus membiasakan diri dengan itu."

Direktur Ajax itu menegaskan bahwa kemampuan Leonardo mencari ruang yang tepat merupakan hal positif. "Seseorang hanya bisa menyia-nyiakan peluang atau mencetak gol jika berada di posisi yang tepat. Bagi saya, ini hanya soal waktu. Kalau Anda melihatnya saat latihan, semuanya masuk. Jadi Anda tahu: itu akan terjadi."

Masih harus dilihat apakah Leonardo akan menjadi starter untuk Ajax pada Kamis. Tim asuhan Míchel akan menghadapi FC Midtjylland di fase grup Liga Konferensi. Ajax baru-baru ini mengalahkan Atalanta 2-0, setelah sebelumnya kalah 2-1 saat bertandang ke markas Hajduk Split.