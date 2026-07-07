Gery Vink memberikan pengakuan mengejutkan dalam wawancara dengan De Gelderlander. Pelatih amatir ini sempat berdiskusi dengan Ajax dua bulan lalu mengenai posisi teknis, namun setelah itu tidak pernah lagi mendapat kabar dari direktur teknis Jordi Cruijff.

Vink pernah bekerja selama tujuh tahun di akademi pemuda Ajax. Selama periode tersebut, ia menjabat sebagai pelatih kepala Jong Ajax selama dua musim. Belum lama ini, kembalinya ia ke klub asal Amsterdam itu tiba-tiba tampak semakin dekat.

“Saya ditanya apakah saya bersedia kembali,” ungkap Vink dua bulan kemudian. “Saya telah melakukan pembicaraan, tetapi setelah itu Jordi Cruijff tidak memberikan kabar apa pun. Lalu saya mulai mencari peluang lain.”

Vink dikabarkan didekati untuk menangani tim U-19 Ajax, tetapi tidak mendapat tanggapan dari Johan Cruijff ArenA. Setelah itu, pelatih berpengalaman ini berdiskusi dengan berbagai klub profesional Belanda mengenai kemungkinan kerja sama.

Mantan pelatih Jong Ajax ini telah melatih G.V.V.V. dari Divisi Kedua selama lima musim terakhir. Baru-baru ini, ia menandatangani kontrak lima tahun dengan klub Divisi Ketiga TEC dari Tiel, tempat ia sebelumnya meraih kesuksesan besar.

Ajax kini telah menunjuk Carlos García sebagai pelatih Jong Ajax. Toni Astorgano dan Urby Emanuelson akan membantu pelatih asal Spanyol tersebut dalam menangani tim junior tersebut.