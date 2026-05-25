"Cruijff menghela napas: masa-masa sulit telah berlalu, mari sambut Ajax baru yang berkualitas"

Menurut Willem van Hanegem, Ajax tidak perlu merayakan secara berlebihan kemenangan mereka di babak play-off untuk memperebutkan tiket ke babak kualifikasi Liga Konferensi, demikian tulisnya dalam kolomnya di Algemeen Dagblad.

Tim asal Amsterdam itu menang atas FC Utrecht pada Minggu melalui adu penalti (1-1, 4-3 setelah adu penalti). Van Hanegem sejauh ini belum terkesan dengan Óscar García. “Dia ternyata tidak istimewa.” Legenda Feyenoord ini merasa tidak mengerti mengapa kemenangan di babak play-off justru menimbulkan keraguan terhadap masa depan García di Ajax.

“Berdasarkan hasil-hasil itu, kan tidak bisa tiba-tiba menyimpulkan bahwa klub harus terus dengan pelatih biasa-biasa saja,” kata Van Hanegem. “Dia terus-menerus menutup mulutnya saat berbicara dengan pemain, tapi saya tidak tahu mengapa, karena saya tidak melihat hal yang istimewa atau mengejutkan terjadi di Ajax saat ini.”

Mantan pesepakbola itu menilai reaksi Jordi Cruijff setelah kemenangan tersebut sangat bermakna. “Bagi Ajax, hal itu lebih memberi harapan daripada orang-orang yang kini berpikir bahwa dengan García mereka akan kembali mencapai puncak. Cruijff menghela napas: kesengsaraan telah berlalu, mari menuju Ajax baru yang berkualitas.”

Menurut kolumnis tersebut, Ajax harus terbiasa dengan status barunya. “Para pendukung Ajax tampaknya sangat senang karena telah mengamankan tempat di babak kualifikasi kedua, menurut kesan saya.” Ia menekankan bahwa mencapai Conference League pernah menjadi awal kebangkitan bagi Feyenoord.

Bagi Ajax, musim setelah Piala Dunia 2026 akan segera dimulai kembali, karena leg pertama babak kualifikasi kedua Conference League sudah dijadwalkan pada 23 Juli.

Pada 17 Juni, undian akan dilakukan untuk menentukan lawan tim asal Amsterdam tersebut. Laga leg kedua akan digelar tepat satu minggu kemudian, pada 30 Juli.