'Cruijff memulai perburuan: inilah yang harus menjadi pelatih baru Ajax'

Ajax telah mengincar Míchel Sánchez, demikian dilaporkan Matteo Moretto dari RadioMarca. Pelatih Girona tersebut memiliki kontrak yang akan berakhir dan dianggap sebagai opsi serius secara internal untuk musim depan. Direktur teknis Jordi Cruijff kabarnya sedang meneliti kemungkinan kedatangan Míchel saat ini.

Saat ini, Óscar García bertindak sebagai pelatih interim untuk tim di Amsterdam. Pelatih asal Spanyol ini ditunjuk setelah kepergian pelatih interim Fred Grim, namun tidak dianggap sebagai solusi jangka panjang. Pihak manajemen klub berkeinginan untuk menetapkan arah baru yang permanen pada musim panas mendatang.

Direktur teknis Jordi Cruijff dilaporkan secara tegas mencari pelatih dengan gaya bermain yang jelas. Dalam pencarian tersebut, ia kembali mengarah pada Míchel, yang sudah lama berada dalam radar di Johan Cruijff ArenA.

Menurut Moretto, minat Ajax muncul berkat musim yang kuat dari Girona, yang saat ini berada di peringkat ketiga belas LaLiga. Profil pelatih tersebut, yang sesuai dengan gaya bermain klub, juga menjadi faktor penentu.

"Kehadiran Jordi Cruijff sebagai direktur olahraga sangat krusial bagi transfer ini," kata sang jurnalis.

Míchel adalah nama yang terkenal di Spanyol. Mantan gelandang ini menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai pemain di Rayo Vallecano, di mana ia tampil dalam lebih dari 350 pertandingan.

Setelah petualangan singkat di Almería, Real Murcia, dan Málaga, ia kembali ke Madrid, tempat ia memulai langkah pertamanya sebagai pelatih. Ia memulai kariernya di akademi muda Rayo dan akhirnya naik pangkat menjadi pelatih kepala tim utama.

Karier kepelatihannya segera mengalami lonjakan: pada tahun 2018, ia membawa Rayo promosi ke La Liga. Dua tahun kemudian, ia mengulangi prestasi tersebut bersama SD Huesca. Sejak 2021, ia menjabat sebagai pelatih kepala Girona, yang di antaranya diperkuat oleh Daley Blind dan Axel Witsel.