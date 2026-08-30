Cruijff memberikan empat alasan yang sangat jelas untuk merekrut Amrabat ke Ajax

Sofyan Amrabat resmi menjadi pemain Ajax, demikian diumumkan klub Amsterdam itu pada Minggu. Gelandang tersebut telah menandatangani kontrak di Johan Cruijff ArenA hingga musim panas 2028.

Amrabat bergabung ke Ajax dengan status bebas transfer. Gelandang berusia tiga puluh tahun itu akhir pekan ini mencapai pemutusan kontraknya dengan Fenerbahçe, demikian tertulis dalam siaran pers Ajax.

"Kami sangat puas bisa mengikat Sofyan. Dia kuat secara fisik, punya kemampuan bermain yang besar dan membawa pengalaman internasional yang luas. Selain itu, dia mengenal kompetisi Belanda dengan baik, sehingga kami berharap dia akan cepat beradaptasi. Dengan dia, kami mendapatkan profil yang persis seperti yang kami inginkan," ujar direktur teknik Jordi Cruijff di situs klub.

Cruijff sudah mengupayakan kedatangan Amrabat sejak April. "Saya mendapat pesan: apakah Anda masih punya nomor ini? Saya melihat, melihat foto profil Jordi dan membalas: Jordi Cruijff? Zaman sekarang kita tidak pernah tahu," kata sang pemain senior, yang musim lalu bermain untuk Real Betis.

"Dia langsung menelepon balik. Kami langsung menjalani percakapan yang menyenangkan selama sekitar setengah jam," lanjut Amrabat di situs Ajax. "Sejak saat itu ada kontak antara kami. Saya memang terkejut dengan teleponnya. Kami pernah berhubungan saat dia berada di Barcelona. Saat itu transfernya tidak terwujud."

Amrabat dengan cepat memahami rencana Cruijff untuknya di Ajax. "Itu membuat saya penasaran. Jadi, kami selalu menjaga kontak," ujar pemain internasional Maroko itu, yang juga berbicara dengan pelatih Míchel. "Dan itu juga positif. Dalam segala hal sangat jelas bahwa Ajax menginginkan saya. Itu sangat penting bagi saya. Saya adalah pribadi yang loyal dan ingin membalas kepercayaan itu."

Pemain anyar itu ingin segera turun bermain jika memungkinkan. "Saya bugar dan sangat ingin bermain. Ajax - PSV sudah lama ada di kepala saya. Belakangan ini saya memang tidak memainkan pertandingan, tetapi tetap berlatih. Pada akhirnya pelatih yang harus menentukan apa yang dia inginkan. Tapi saya siap."