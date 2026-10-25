Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Cruciani kritik AC Milan: "Tidak bisa menurunkan pemain cadangan di kompetisi yang pada dasarnya menjadi kompetisi utamamu tahun ini"

AC Milan

Sang jurnalis tak membenarkan pilihan susunan pemain: "AC Milan bukan lagi tim seperti dulu", tetapi seragam klub harus dihormati di setiap kompetisi.

Giuseppe Cruciani kembali mengomentari AC Milan dengan kata-kata tajam setelah kekalahan dari Bournemouth. Dalam episode terbaru podcast Numer1, jurnalis itu mengkritik pilihan susunan pemain dan sikap yang ditunjukkan AC Milan di kompetisi Eropa. Ia menegaskan bahwa seragam AC Milan harus selalu dihormati, terlepas dari kualitas tim saat ini.


"Anda tidak bisa memainkan pemain cadangan di kompetisi yang pada dasarnya menjadi kompetisi utama Anda tahun ini," kata Cruciani saat mengomentari penampilan AC Milan melawan tim asal Inggris tersebut.


"AC Milan memang bukan lagi AC Milan yang dulu, tetapi mereka tetap mengenakan seragam itu dan, menurut saya, seragam itu harus dijunjung tinggi," ujar sang jurnalis.


"Sejauh ini, hal itu belum terjadi di kompetisi piala, ajang yang memang menjadi tempat AC Milan berlaga dan tempat mereka biasanya menang," tambahnya.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google