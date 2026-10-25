Cruciani kritik AC Milan: "Tidak bisa menurunkan pemain cadangan di kompetisi yang pada dasarnya menjadi kompetisi utamamu tahun ini"

Giuseppe Cruciani kembali mengomentari AC Milan dengan kata-kata tajam setelah kekalahan dari Bournemouth. Dalam episode terbaru podcast Numer1, jurnalis itu mengkritik pilihan susunan pemain dan sikap yang ditunjukkan AC Milan di kompetisi Eropa. Ia menegaskan bahwa seragam AC Milan harus selalu dihormati, terlepas dari kualitas tim saat ini.





"Anda tidak bisa memainkan pemain cadangan di kompetisi yang pada dasarnya menjadi kompetisi utama Anda tahun ini," kata Cruciani saat mengomentari penampilan AC Milan melawan tim asal Inggris tersebut.





"AC Milan memang bukan lagi AC Milan yang dulu, tetapi mereka tetap mengenakan seragam itu dan, menurut saya, seragam itu harus dijunjung tinggi," ujar sang jurnalis.





"Sejauh ini, hal itu belum terjadi di kompetisi piala, ajang yang memang menjadi tempat AC Milan berlaga dan tempat mereka biasanya menang," tambahnya.