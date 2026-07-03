Setelah babak kedua yang menegangkan, Portugal berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia dengan mengalahkan Kroasia (2-1). Cristiano Ronaldo mendedikasikan gol penyama kedudukannya untuk Diogo Jota, yang tepat setahun yang lalu, pada 3 Juli 2025, tewas bersama saudaranya, André Silva, dalam kecelakaan mobil.

Kroasia unggul setelah jeda melalui pemain PSV, Ivan Perisic, yang hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat Portugal tak lama kemudian mendapat penalti akibat pelanggaran terhadap Renato Veiga. Ronaldo tetap tenang dari titik penalti dan mencetak gol ke tengah gawang yang dijaga Dominik Livakovic.

Di masa tambahan waktu, Rafael Leão menunjukkan sekilas kehebatannya, dengan umpan silang yang tepat sasaran ke arah Gonçalo Ramos. Pemain pengganti di posisi penyerang yang menggantikan Ronaldo—yang sudah diganti sebelumnya—itu menyundul bola untuk mengubah skor menjadi 2-1, dan karena gol penyama kedudukan di masa tambahan waktu dianulir karena offside, skor pun tetap demikian.

"Hari ini kami harus belajar bertahan," kata Ronaldo (41) setelah pertandingan. "Untuk memenangkan pertandingan sebesar ini, kami harus belajar bertahan. Pertandingan hari ini sangat menarik bagi para penonton. Kami cukup mengendalikan pertandingan di babak pertama."

“Babak kedua lebih kacau. Mereka mencetak gol, kami sempat stres sejenak, tetapi titik balik emosional terjadi saat kami berhasil mengeksekusi penalti. Sejak saat itu, pertandingan berjalan lebih lancar. Kami memang masih menghadapi beberapa kesulitan, tetapi itu bagian dari kompetisi, dan kini kami harus terus maju.”

Setelah pertandingan, Ronaldo mengenakan jersey bernomor punggung 21, nomor milik Jota. Tepat setahun yang lalu, Jota dan saudaranya, André Silva, meninggal dalam kecelakaan mobil di Spanyol, tak jauh dari perbatasan Portugal. “Ini hari yang istimewa,” kata Ronaldo. “Dia ada di sana di atas sana dan menerangi jalan kami.”

“Kami tahu dia ada bersama kami, dan karenanya wajar jika kami menang hari ini untuk menghormatinya dengan cara terbaik,” kata Ronaldo, yang juga menanggapi spekulasi mengenai masa depannya. Kakaknya, Kátia Aveiro, sebelumnya mengatakan pada hari itu bahwa dia sedang menjalani turnamen terakhirnya sebagai pemain timnas.

“Masa depan Cristiano saat ini tidaklah penting,” kata Ronaldo. “Saya punya waktu, baik setelah menang maupun kalah. Saya akan berbicara dengan keluarga saya dan kemudian mengambil keputusan terbaik. Saya tidak lagi mengambil keputusan di tengah panasnya situasi, sekarang saya melakukan semuanya dengan tenang. Yang terpenting sekarang adalah menikmati hari ini,” ujar CR7.

Timnas Portugal asuhan pelatih Roberto Martínez kini bersiap menghadapi laga berat lainnya. Spanyol, yang tidak memberikan peluang sedikit pun kepada Austria di babak 32 besar (3-0), akan menjadi lawan mereka pada Senin, 6 Juli di Dallas. Pertandingan akan dimulai pukul 21.00 waktu Belanda.