Cristiano Ronaldo Dinobatkan Sebagai Transfer Terbaik Sepanjang Masa Liga Primer Inggris

Bergabungnya Cristiano Ronaldo dari Sporting CP ke Manchester United dinobatkan sebagai transfer terbaik Liga Primer Inggris sepanjang masa.

Kepindahan Cristiano Ronaldo ke pada 2003 silam senilai £12 juta terpilih sebagai transfer terbaik Liga Primer Inggris sepanjang masa.

Sky Sports baru saja merilis daftar transfer terhebat yang pernah terjadi di kancah sepakbola Negeri Ratu Elisabeth dan Ronaldo menempati posisi teratas.

Megabintang itu baru berusia 18 tahun ketika dia mendarat di Old Trafford dari Lisbon.

Lebih banyak tim

Awalnya dia kesulitan beradaptasi dengan sepakbola Inggris, namun siapa sangka dalam perjalanannya dia bertransformasi menjadi pemain terbaik dunia dengan balutan seragam The Red Devils .

Selama memperkuat United, Ronaldo mampu menyandang status superstar setelah memenangkan tiga gelar juara Liga Primer Inggris, satu trofi Liga Champions plus raihan Ballon d'Or pada 2008 silam.

Ronaldo kian mempertegas posisinya di puncak supremasi setelah pindah ke . Namun, Sky Sports menilai, bergabungnya dia ke Old Trafford dari Portugal merupakan transfer terbaik yang pernah ada di ajang Liga Primer.

Sky Sports menempatkan Ronaldo di posisi tertinggi, mengalahkan kepindahan Thierry Henry ke dari , serta transfer Eric Cantona dari ke Man United.

Sementara itu, kepergian Roy Keane dari Notthingham Forest ke Man United membuatnya berada di posisi kelima, dan manajer saat ini Frank Lampard, yang hengkang dari ke Stamford Bridge, melengkapi daftar empat besar.

Beberapa transfer terkini seperti kepindahan Mo Salah dan Virgil van Dijk ke , juga peralihan N'Golo Kante dari ke Chelsea, juga masuk dalam lis transfer terbaik versi Sky Sports ini.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Meski begitu, transfer Ronaldo ke Man United adalah pemenangnya.

Berikut daftar 20 transfer terbaik sepanjang masa versi Sky Sports

20. Petr Cech ( to Chelsea)

19. Sergio Aguero ( to )

18. Eden Hazard ( to Chelsea)

17. Patrick Vieira ( to Arsenal)

16. David Silva ( to Manchester City)

15. Gianfranco Zola ( to Chelsea)

14. Virgil van Dijk ( to Liverpool)

13. Dennis Bergkamp ( Milan to Arsenal)

12. N’Golo Kante ( to Leicester City)

11. Mohamed Salah ( to Liverpool)

10. Alan Shearer (Blackburn to )

9. Vincent Kompany (Hamburg to Manchester City)

8. Wayne Rooney ( to Manchester United)

7. Sol Campbell ( Hotspur to Arsenal)

6. Didier Drogba ( to Chelsea)

5. Roy Keane ( to Manchester United)

4. Frank Lampard (West Ham to Chelsea)

3. Eric Cantona (Leeds to Manchester United)

2. Thierry Henry (Juventus to Arsenal)

1. Cristiano Ronaldo (Sporting CP to Manchester United)