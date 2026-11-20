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Tinggal 14 gol. Hitung mundur Cristiano Ronaldo menuju 1.000 gol sepanjang karier profesionalnya terus berlanjut.

Penyerang Portugal milik Al-Nassr, juara Arab Saudi, membuka skor pada menit ke-14 saat bertandang ke markas Al-Ahli, juara Asia, dalam laga tunda pekan kesembilan liga.

Dengan demikian, koleksi golnya mencapai 986 gol, termasuk 8 di liga musim ini, sama seperti gelandang Belanda Tijjani Reijnders (mantan pemain Milan dan Manchester City). Keduanya tertinggal 5 gol dari pencetak gol terbanyak, penyerang Inggris Ivan Toney (13), yang bermain untuk Al-Alhi.

Di lini pertahanan klub tersebut, ada dua sosok yang pernah bermain di Serie A Italia: pemain Brasil Roger Ibanez (mantan pemain Roma dan Atalanta) serta pemain Turki Merih Demiral (mantan pemain Atalanta, Juventus, dan Sassuolo).

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Demiral mencetak gol melalui sundulan pada menit ke-31, tetapi wasit diminta VAR meninjau kejadian itu di tepi lapangan dan menganulir gol tersebut karena pelanggaran terhadap kiper Brasil Bento.

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Pada menit ke-18, CR7 gagal mengeksekusi penalti setelah bola membentur tiang. Ia pun menyesali peluang yang terbuang untuk menggandakan keunggulan.

Menjelang akhir babak pertama, Al-Ahli menyamakan kedudukan lewat tembakan indah Galeno (mantan pemain Porto).

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Pada menit ke-71 babak kedua, Toney menuntaskan kebangkitan Al-Ahli lewat penalti yang diberikan setelah wasit diminta VAR meninjau pelanggaran terhadap Demiral di tepi lapangan.

Setelah timnya tertinggal, pelatih Postecoglou memasukkan pemain Prancis Kingsley Coman dari bangku cadangan (mantan pemain Juventus, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain).

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Namun, pada menit ke-75, setelah sebuah sepak pojok, Ibanez memastikan skor menjadi 3-1.

Dengan kekalahan ini, Al-Nassr tertahan di 28 poin (sama seperti Al-Qadsiah yang diperkuat Mateo Retegui), terpaut dua poin dari Al-Hilal asuhan pelatih Italia Simone Inzaghi, pemuncak klasemen yang memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

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Pada pekan liga berikutnya, Al-Nassr bertandang ke markas Al-Hazem pada Sabtu, 28 November. Namun sebelumnya, pada Selasa, 24 November, mereka menjamu klub Qatar Al-Sadd di Liga Champions Asia. Al-Sadd diperkuat bek Italia Alessio Romagnoli (mantan pemain Lazio dan Milan), gelandang Kroasia Marcelo Brozovic (mantan pemain Inter sekaligus mantan pemain Al-Nassr), serta penyerang Brasil Roberto Firmino (mantan pemain Liverpool).

RINCIAN PERTANDINGAN

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AL-AHLI 3-1 AL-NASSR

PENCETAK GOL: 14' Cristiano Ronaldo (N), 45' Galeno (A), 71' penalti Toney (A), 75' Ibanez (A).

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AL-AHLI (4-3-3): Mendy; Baattia, Demiral, Ibanez, Balobaid (46' Al-Hawsawi); Al-Johani, Atangana, Spertsyan (81' Al-Buraikan); Trincao, Toney, Galeno. (Cadangan: Abdo, Abdulrahman, Al-Mutairi, Hamidou, Masoud, Radif, Sulaiman) Pelatih: Pusic.

AL-NASSR (4-2-3-1): Bento; Boushal, Simakan, Inigo Martinez, Aman; Al-Khaibari (72' Coman), Samu Costa; Al-Hamdan, Joao Felix, Angelo (87' Ghareeb); Cristiano Ronaldo. (Cadangan: Al-Alwan, Al-Amri, Al Ghamdi, Al-Najdi, Al-Najei, Al-Nasser, Haqawi). Pelatih: Postecoglou.

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WASIT: Tello (Argentina).

KARTU KUNING: Spertsyan (A), Balobaid (A), Aman (N), Galeno (A), Al Hamdan (N), Inigo Martinez (N), Simakan (N), Al-Johani (A), Al-Hawsawi (A), Ibanez (A).

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KLASEMEN

Al-Hilal * 30 poin

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Al-Qadsiah 28

Al-Nassr 28

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Al-Ahli 24

Al-Ittihad * 24

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Neom 22

Al-Ettifaq 19

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Al-Diriyah 15

Al-Khaleej 15

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Al-Shabab * 14

Al-Kholood * 12

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Al-Riyadh * 12

Al-Fayha 11

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Al-Hazem 10

Al-Faysaly 10

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Al-Fateh 6

Al-Taawon 5

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Abha * 3.

(* memainkan satu pertandingan lebih sedikit).

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Empat tim teratas lolos langsung ke fase pertama Liga Champions Asia;

tim peringkat kelima masuk ke babak kualifikasi Liga Champions Asia;

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tim peringkat keenam lolos ke Liga Champions Asia 2;

tim peringkat ketujuh lolos ke Liga Champions Klub Teluk;

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tiga tim terbawah terdegradasi ke divisi kedua.

Jika dua tim atau lebih memiliki poin sama, hasil pertemuan langsung menjadi penentu.