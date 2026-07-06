Cristiano Ronaldo telah memainkan pertandingan terakhirnya di Piala Dunia: Spanyol menyingkirkan Portugal di detik-detik terakhir

Spanyol berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia dengan mengalahkan Portugal. Untuk waktu yang cukup lama, pertandingan tampak akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, namun di masa tambahan waktu, Mikel Merino mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut: 0-1. Dengan demikian, impian Cristiano Ronaldo di Piala Dunia pun resmi berakhir.

Babak pertama penuh dengan aksi seru dengan peluang di kedua sisi. Mikel Oyarzabal mendapat peluang terbesar dalam sepuluh menit pertama, meski tendangannya melebar saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper Diogo Costa. Di kubu Portugal, Cristiano Ronaldo menciptakan ancaman pertama, tetapi upayanya dihentikan oleh Unai Simón.

Kemudian Spanyol memasuki fase permainan yang kuat, di mana Diogo Costa tampil gemilang. Kiper tersebut terlebih dahulu menepis tendangan Lamine Yamal dan beberapa detik kemudian melakukan penyelamatan spektakuler atas upaya Alex Baena. Dani Olmo pun gagal menaklukkannya melalui sundulan.

Namun, Spanyol masih harus was-was sesaat sebelum babak pertama berakhir. João Félix menyundul bola yang membentur Unai Simón, lalu Ronaldo menyentuh bola dengan bagian luar kakinya ke arah gawang, di mana kiper Spanyol itu kembali melakukan penyelamatan. Tak lama kemudian, Nuno Mendes juga nyaris mencetak gol pembuka, meski tendangannya yang berubah arah justru membentur mistar gawang.

Jika sebelum jeda pertandingan ini berlangsung sangat menarik, setelah jeda hampir tidak ada yang terjadi. Di kubu Spanyol, harapan bergantung pada aksi individu Yamal, namun ia sama sekali tidak masuk dalam alur permainan. Bahkan setelah lawan langsungnya, Nuno Mendes, ditarik keluar, situasinya tidak berubah.

Untuk waktu yang lama, skor akhir 0-0 dan perpanjangan waktu tampak tak terhindarkan, tetapi di masa tambahan waktu, Spanyol tiba-tiba menunjukkan kilasan kejeniusan. Pemain pengganti Ferran Torres memberikan umpan terobosan indah kepada pemain pengganti lainnya, Merino, yang dengan tenang mencetak gol pembuka menjadi 0-1. Bernardo Silva kemudian mendapat peluang besar untuk menyamakan kedudukan, tetapi sundulannya melambung di atas gawang.

Dengan demikian, Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan antara Amerika Serikat dan Belgia. Bagi Portugal, Piala Dunia telah berakhir: pertandingan terakhir Ronaldo di ajang ini pun berakhir dengan catatan yang kurang memuaskan.