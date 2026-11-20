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Cristiano Ronaldo gagal membantu Al-Nassr meraih hasil positif dalam laga besar di Arab Saudi melawan Al-Ahli. Pemain asal Portugal itu mengawali laga dengan gol cepat, tetapi kemudian gagal mengeksekusi penalti. Setelah itu, Al-Ahli yang dilatih Marino Pusic mengambil kendali dan menang 3-1. Kekalahan ini membuat Al-Nassr tertahan di peringkat ketiga, hanya dua poin di atas Al-Ahli yang terus membayangi mereka.

Ronaldo tentu saja masuk susunan pemain inti Al-Nassr dan akan berduel langsung dengan mantan rekan setimnya di Juventus, Merih Demiral. Pusic menempatkan Ivan Toney yang tengah menjadi sorotan akibat kontroversi sebagai penyerang tengah.

Al-Nassr mengawali pertandingan dengan baik. Samu Costa melakukan tekanan ketat di lini tengah dan menyodorkan bola kepada Ronaldo. Dengan ruang yang begitu luas, Ronaldo mencetak gol lewat tembakan sambil berputar tanpa mengambil ancang-ancang: 0-1.

Belum sampai lima menit kemudian, keadaan bisa menjadi jauh lebih baik bagi Al-Nassr. Tim tamu mendapat penalti dan Ronaldo mengambil tanggung jawab sebagai eksekutor, tetapi tembakannya membentur tiang gawang.

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Kegagalan itu harus dibayar mahal oleh Al-Nassr. Pada masa tambahan waktu babak pertama, Al-Ahli menyamakan kedudukan lewat gol indah. Toney menyodorkan bola dengan apik kepada Galeno, yang melepaskan tembakan jarak jauh ke sudut atas gawang.

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Dalam babak kedua yang menghibur, Demiral dijatuhkan dengan ceroboh di kotak penalti saat laga menyisakan 20 menit. Setelah pemeriksaan VAR, Al-Ahli mendapat penalti dan Toney menuntaskannya: 2-1.

Pelatih Al-Nassr, Ange Postecoglou, mencoba mengubah keadaan dengan memasukkan Kingsley Coman, tetapi upaya itu tidak membuahkan hasil. Tak lama setelah Coman masuk, Al-Ahli unggul 3-1 lewat Roger Ibañez, yang menyambar sepak pojok Galeno.

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Dengan demikian, Ronaldo sulit menikmati gol ke-986 sepanjang kariernya. Di daftar pencetak gol terbanyak, Ronaldo juga tidak berhasil memangkas jarak dari Toney, yang unggul 14 gol berbanding 9.

Pemain timnas Belanda, Tijjani Reijnders, berada di urutan ketiga daftar tersebut dengan delapan gol. Berkat kontribusinya dalam mencetak gol, Al-Qadsiah menempati posisi kedua Saudi Pro League, sebuah pencapaian yang mengesankan sekaligus mengejutkan.