Republik Demokratik Kongo berhasil meraih satu poin yang sangat mengesankan pada Rabu dalam laga pembuka Piala Dunia melawan Portugal, salah satu kandidat juara. Cristiano Ronaldo tidak mampu membuat perbedaan, dan ternyata, karena usianya (41), ia juga tidak mendapat perhatian khusus dari para pemain Kongo.

Ronaldo diturunkan sebagai ujung tombak lini serang Portugal dan bermain penuh sepanjang pertandingan. Portugal hanya berhasil mencetak gol pada babak pertama, melalui sundulan indah dari João Neves. Setelah gol penyama kedudukan yang tak kalah apik dari Yoane Wissa, tidak ada lagi gol yang tercipta (1-1).

Gelandang Kongo Ngal'ayel Mukau, yang bermain hampir satu jam, setelah pertandingan berakhir berbicara dengan tegas mengenai Ronaldo, yang selalu menjadi pilihan utama pelatih nasional Roberto Martínez daripada penyerang Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos.

“Sejujurnya, tidak juga,” jawab Mukau, pemain Lille OSC, saat ditanya apakah DR Kongo telah menyusun rencana khusus untuk menghentikan Ronaldo. “Kami tahu dia bukan lagi pemain yang sama seperti dulu. Usianya sudah semakin tua.”

Rasa hormat terhadap CR7 tetap ada. “Dia adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa dan kami sangat menghormatinya. Namun, jika sudah seusia itu, Anda tidak bisa lagi tampil seperti dulu. Meski demikian, kami tetap sangat menghormatinya. Salah satu pemain terbaik sepanjang masa.”

Bagi Ronaldo dan Portugal, hasil imbang yang mengejutkan di NRG Stadium, Houston, Texas, bukanlah akhir dari segalanya. Portugal kembali menjadi favorit utama pada 23 Juni, saat akan menghadapi Uzbekistan. Setelah itu, masih ada pertandingan melawan Kolombia (28 Juni).

Ronaldo memberikan komentar singkat mengenai hasil imbang tersebut setelah pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo. “Ini bukan awal yang kami inginkan, tetapi ini masih jauh dari selesai. Tetap semangat dan mari kita fokus ke pertandingan berikutnya,” kata pemenang Ballon d’Or lima kali itu.