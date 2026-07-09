Cristiano Ronaldo, petualangan baru untuk melupakan kekecewaan di Piala Dunia? Bagi para bandar taruhan, kepergiannya dari Al-Nassr bukan sekadar spekulasi

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Cristiano Ronaldo, kekecewaan di Piala Dunia, bandar taruhan, perpisahan, ide pindah ke Al Nassr

ROMA – Gambar Cristiano Ronaldo yang menangis di tengah lapangan setelah pertandingan Portugal melawan Spanyol merupakan salah satu momen paling kuat dan bermakna di Piala Dunia ini, karena mencerminkan kekecewaan dalam dunia olahraga sekaligus penutupan sebuah babak, mengingat ini adalah turnamen Piala Dunia terakhir bagi sang fenomena asal Portugal. Di usia 41 tahun, CR7 telah menutup bab penting dalam kariernya dan kini, untuk menghapus air mata pahit tersebut, ia mungkin mempertimbangkan petualangan baru: sebagaimana terlihat dari odds yang disajikan oleh analis taruhan Planetwin365 dan Goldbet, kepergiannya dari Al-Nassr bukan sekadar ide belaka dan ditawarkan dengan odds 7,50 kali lipat.Tujuan selanjutnya masih belum jelas; lagipula, ini bukanlah saat yang tepat untuk mengambil keputusan terburu-buru, seperti yang ditegaskan Cristiano Ronaldo sendiri dalam konferensi pers. Di latar belakang, muncul spekulasi tentang masa depannya di MLS, Amerika Serikat, yang dalam beberapa pekan terakhir telah menyambut dan memanjakannya layaknya seorang raja, namun juga skenario yang lebih “romantis” seperti kembalinya ke Eropa, mungkin ke Portugal. Yang tampaknya pasti, setelah beberapa pekan terakhir yang membuatnya semakin menorehkan sejarah sebagai pemain pertama yang mencetak setidaknya satu gol di enam Piala Dunia, adalah bahwa pensiun bukanlah pilihan: “Saya yang akan memutuskan kapan harus berhenti, bukan kalian,” tegasnya kepada para jurnalis yang hadir dalam konferensi pers. Jadi, saatnya mengeringkan air mata dan melupakan kekecewaan, dan bagi CR7, ini akan menjadi waktu untuk memulai kembali, mungkin jauh dari Arab Saudi.