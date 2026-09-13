Cristiano Ronaldo bereaksi dengan jijik dan marah terhadap provokasi yang ditujukan kepada Rúben Neves saat duel antara Al-Taawoun dan Al-Hilal. Pendukung tim tuan rumah pada Sabtu meneriakkan nama mendiang Diogo Jota, yang merupakan sahabat dekat gelandang Al-Hilal tersebut.

Insiden menyakitkan itu terjadi dalam pertandingan yang pada akhirnya dimenangi Al-Hilal dengan skor telak 0-6. Saat laga terhenti, pendukung Al-Taawoun beberapa kali meneriakkan nama Jota ke arah Neves, yang kemudian merespons dengan tepuk tangan sarkastis.

Jota meninggal dunia pada awal Juli 2025 dalam kecelakaan lalu lintas tunggal di Spanyol pada usia 28 tahun. Adik laki-lakinya, André Silva, yang berusia 25 tahun, juga meninggal dalam kecelakaan tersebut. Saat itu, Jota masih terikat kontrak dengan Liverpool.

Bagi Neves, kabar meninggalnya Jota menjadi pukulan yang sangat berat. Kedua pemain Portugal itu bermain bersama di Wolverhampton Wanderers dan tim nasional Portugal serta dikenal sebagai sahabat dekat. Setelah kematian Jota, Neves bahkan membuat tato mereka berdua di betisnya.

Setelah pertandingan, Neves menjelaskan betapa besar pengaruh nyanyian suporter itu terhadap dirinya. “Saya hanya berharap setelah apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan berdoa,” kata sang gelandang, yang selama pertandingan juga tampak memberi isyarat bahwa perilaku para suporter itu disaksikan oleh kekuatan yang lebih tinggi.

Ronaldo, yang bermain bersama Neves di tim nasional Portugal, menilai Saudi Pro League harus bertindak tegas. “Liga harus bertindak dan menghukum perilaku suporter seperti ini,” tulis bintang Al-Nassr berusia 41 tahun itu di Instagram.

“Ini bukan lagi sepak bola dan batas harus ditetapkan,” lanjut Ronaldo dalam pesannya yang keras. “Orang-orang yang berperilaku seperti itu seharusnya tidak pernah diizinkan masuk stadion lagi.”







